Anche i boss di Porta Nuova contro il reddito di cittadinanza: "Non si trovano più picciuttieddi..."

Non sono solo gli imprenditori, soprattutto quelli del settore della ristorazione, a lamentarsi per i presunti effetti nefasti del reddito di cittadinanza, ma anche i mafiosi. Sembra incredibile, eppure - esattamente come titolari di ristoranti e alberghi sostengono di non riuscire a trovare personale da quando è stato introdotto il sussidio - anche i boss di Porta Nuova avrebbero fatto fatica a trovare "picciuttieddi", ovvero bassa manovalanza da utilizzare per lo spaccio ma anche per altre attività illecite per colpa del Reddito.

Il dato emerge dall'operazione "Vento", con la quale sono state fermate 18 persone dopo l'omicidio di Giuseppe Incontrera, ritenuto uno dei capi del clan e freddato con tre colpi di calibro 22 in via Imperatrice Costanza, alla Zisa, il 30 giugno. Nell'inchiesta - coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Giovanni Antoci, Luisa Bettiol e Gaspare Spedale - è proprio Incontrera a lamentarsi, in un'intercettazione del 27 febbraio del 2020, quando si sarebbe deciso di avviare una nuova piazza di spaccio al Capo.

Discutendo con Andrea Damiano, il boss ucciso diceva: "Al Capo non la possiamo fare una piazza nuova, Andrea... Ora vediamo a chi ci devo chiamare (omissis) a costo che gli mettiamo un picciuttieddu". E commentava: "Uno in questo momento non gliel'avrei messo... Lo sai quanto incasso, 35 euro al giorno...".

Tra le difficoltà anche quella dell'assenza di persone da impiegare nelle attività illecite: "Con questa minchia di Cittadinanza, peggio è - esclavama quindi Incontrera - minchia, perché quello già dice 'io ho 1.200 al mese... che minchia vengo!'". Insomma, esattamente lo stesso argomento utilizzato in questi mesi a sostegno della difficoltà di trovare camerieri e personale di sala nei ristoranti, per esempio.