Il ruolo delle donne nel clan di Porta Nuova: "La moglie del boss ucciso? Una cunsuma casate"

"So che lei delinque personalmente, sa che suo marito è in certi settori e che ha una piazza di spaccio... E' una cunsuma casate". Non lasciano dubbi le dichiarazioni del pentito Alessio Puccio sul conto di Maria Carmelina Massa, moglie del boss Giuseppe Incontrera, ucciso a colpi di pistola il 30 giugno alla Zisa, e arrestata sabato scorso con il blitz "Vento 2". Una donna che sarebbe stata perfettamente inserita nelle dinamiche di Cosa nostra, che avrebbe aiutato il marito a gestire i suoi affari con la droga, ma che ragionava anche di equilibri all'interno del clan, dando consigli preziosi.

L'esempio di Teresa Marino

Un ruolo importante quello delle donne nella cosca di Porta Nuova, ombre dei mariti boss e spesso, per via degli arresti, costrette a prendere le redini delle famiglie mafiose. Un esempio per tutti è quello di Teresa Marina, moglie di Tommaso Lo Presti "il pacchione", che a neanche 40 anni, con 4 figli piccoli, si era ritrovata a dirigere proprio il clan di Porta Nuova: venne arrestata con il blitz "Panta Rei" del 2015. Maria Carmelina Massa, dopo l'omicidio del marito, non ha avuto il tempo di rilevarne gli affari, essendo finita agli arresti domiciliari appena due settimane dopo. Dall'inchiesta dei carabinieri, coordinata dal porcuratore aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Giovanni Antoci, Luisa Bettiol e Gaspare Spedale, emerge però il suo ruolo.

La gestione dei soldi e dello spaccio

Come ricostruice la Procura, Massa avrebbe custodito le somme destinate ai detenuti e alle loro famiglie ed avrebbe anche analizzato le dinamiche interne al clan, legate per esempio alle scarcerazioni di Calogero Lo Presti e di Giuseppe Auteri. Si sarebbe occupata di facilitare incontri riservati tra il marito e gli altri affiliati, oltre ad aiutarlo concretamente nella gestione delle piazze di spaccio.

Il pentito: "Sa tutto degli affari del marito, delinque anche lei"

Il collaboratore di giustizia Alessio Puccio ha riconosciuto la donna quando gli inquirenti gli hanno mostrato la sua fotografia ed ha spiegato: "E' la moglie di Giuseppe Incontrera, dalla foto, dottore, è difficile, perché hanno questi occhiali tutta la famiglia a fondo di bottiglia e sembrano altre persone nelle foto... Le attività del marito le sa tutte, perché è una cunsuma casate, però... So che delinque lei personalmente, questo glielo posso dire, sì, sa che suo marito è in certi settori, che ha piazza di spaccio...".

Il rimprovero: "Non deve succedere più, così mio marito va sotto"

In un'intercettazione, Incontrera contestava a una persona la consegna di una quantità inferiore di droga rispetto al dovuto: "Ma questa cosa è di meno, perché? E' due grammi, era 35...", diceva il boss e l'altro: "Parrì, ti giuro, allora ti giuro ai bambini, per come me l'hai data, l'ho posata nella casuzza vedi che l'ho messa". Ma Incontrera insisteva: "L'ho capito, non m'interessa, tu sei responsabile, che si deve fare ora? Che devo fare io?" e poi chiedeva: "Ho perso 5 grammi di cosa?". A questo punto era Massa ad intervenire nella discussione, suggerendo: "Mettici il taglio nella cosa" e poi ammoniva persino l'interlocutore del marito: "Sì però non deve succedere più... perché mio marito va sotto così". Incontrera ordinava e minacciava: "Vammi a prendere subito i soldi e non ti fare vedere più, subito, ora li voglio! Perché ti ammazzo a bastonate" e la moglie concludeva: "Di nuovo ti ha grattato (rubato, ndr)? Quanto?".

Il controllo e i soldi da nascondere

Il 18 giugno 2019, la guardia di finanza aveva sottoposto ad un controllo Incontrera e la moglie, secondo l'accusa, si sarebbe prodigata per nascondere denaro e beni relativi alle attività illecite. Era la sorella ad avvisare Massa che Incontrera era stato fermato e l'indagata subito impartiva direttive per andare "dove c'erano le cialde", prendere e "far sparire il borsello e il giubbotto Colmar dove i soldi erano nascosti".

La coppia al lavoro per confezionare le dosi di droga

Il 22 gennaio 2020, invece, i carabinieri hanno intercettato la coppia intenta a confezionare la droga da spacciare. Mentre Incontrera preparava le dosi, dava indicazioni alla moglie per aiutarlo: "Non sdivacare... Non la sdivacare... il sacchetto trasparente devi prendere e lo metti qua... Non la mettere questa qua, stai ferma per come sei, leva qua...", le diceva. E poi si vantava anche delle sue capacità di confezionamento: "No, li devo dividere, quello dei Ris sembro!". La moglie diceva: "Questa a chi gliela devi dare? Questo è pronto... Ma poi perché gli si mette il tappo? Scendiamo quella, vedi che hai la carta, per quella, tu l'hai presa quella... un altro poco... Chiudila, mettigli l'elastico...".