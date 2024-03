La violenza del clan di Pagliarelli e il pestaggio a bastonate di un uomo: "Ha tradito la moglie incinta"

Non solo avrebbe tradito la moglie, ma l'avrebbe anche picchiata mentre era incinta, rischiando di provocarle un aborto. Colpe inaccettabili ed imperdonabili, contrarie al "codice d'onore" di Cosa nostra e da pagare a suon di schiaffi e bastonate. E' proprio quello che sarebbe accaduto il 24 novembre del 2022 a un uomo di 37 anni, che sarebbe stato selvaggiamente pestato da Paolo Suleman, reggente del clan di corso Calatafimi, e da Rosario Lo Nardo, finiti in carcere stamattina nell'ambito del blitz dei carabinieri contro il mandamento di Pagliarelli, assieme a Giuseppe Marano, che si trova invece agli arresti domiciliari. Il retroscena emerge dall'ordinanza del gip Lirio Conti e serve a dimostrare la violenza degli indagati e anche la loro capacità di controllo sul territorio e di risolvere questioni private, non direttamente legate ai loro affari: Suleman considerava quanto compiuto dalla vittima, una mancanza di rispetto nei suoi confronti, oltre che della moglie.

"Si sono ammazzati come cani, lei stava abortendo"

Dalle intercettazioni dell'indagine coordinata dal procuratore aggiunto Marzia Sabella, in cui sono stati ricostruiti anche sei episodi estorsivi, si comprende che alle 10.16 del 24 novembre 2022, Suleman sa tutto della lite della coppia. Dice infatti a Lo Nardo: "E si sono ammazzati come cani, lei gli ha alzato le mani, lui gli alzava le mani... So che l'hanno portata all'ospedale perché stava abortendo... Ora noialtri u 'nagghiuamu stamattina, noialtri di bella glielo diciamo a suo padre e ci portiamo pure la macchina, ce la vendiamo la macchina e ci diamo i picciuli alla ragazza". L'altro indagato non aveva alcun dubbio: "Va bene, Paolo, quello che dici tu si fa!".

La caccia all'uomo

A quel punto, come hanno rilevato i carabinieri, i due andavano a caccia dell'uomo, tra corso Pisani e alcune strade di Villa Tasca. Alle 10.25 si fermavano in piazza Costanzo Barbarino e parlavano con Marano, al quale Suleman diceva: "Amunì ora! Devi venire con noialtri, dobbiamo chiamare a uno". Non lontano dall'abitazione dell'uomo, alle 10.29, Suleman chiedeva indicazioni a una persona: "Buongiorno, ma dovremmo rintracciare a questo signore, come facciamo? Veda se lo può rintracciare, gli dici si fa trovare sotto casa sua che io ora ci sto andando a suonare a casa".

"Ti devo rompere, prendi la mazza!"

Dopo poco Suleman suonava il citofono e l'uomo scendeva. Appena arrivato in strada Suleman e Lo Nardo "iniziavano a colpirlo a schiaffi", annotano i militari, e lui gridava e chiedeva scusa, senza riuscire a bloccare la furia degli indagati. Suleman ad un certo punto gli diceva che doveva lasciare quella casa e non metterci mai più piede e l'uomo acconsentiva. "Ti devo rompere - diceva Suleman - prendi la mazza! Ti devo rompere una gamba! Perché tu rispetto per me non ne hai avuto, quella picciuttedda incinta!". Lo Nardo, come registrato dai carabinieri, recuperava effettivamente un bastone col quale l'uomo veniva picchiato. L'aggressione finiva solo perché ad un certo punto una donna urlava ed implorava di smetterla.

"Ora questo ci fa arrestare a tutti"

Marano sarebbe invece rimasto in macchina con un altro uomo e commentava con disappunto quanto fatto da Suleman e da Lo Nardo: "E minchia quello Rosario? Lo stava ammazzando, amunì prima che vengono gli sbirri, perché così si danno i colpi di legno? Appena mi ha visto mi fa dice: 'Vi conosco a tutti'. Questo ci fa arrestare a tutti! Non ci credi? Questi sbagli che loro fanno! Perché non glieli devi dare tu che lo conosci... Tu devi prendere a due che non li conosce, quello sa tutto di noi, tutto! Non si fanno in mezzo alla strada! Sono arrivato all'ultimo, ho visto gli ultimi due colpi di legno, dice: 'A tutti vi conosco', manca poco e lo ammazza".

E che il problema con l'uomo fosse stato definitivamente risolto emergeva da una successiva conversazione in cui Suleman parlava con un'altra persona e diceva: "Lo sa lui quello che deve fare, lo sa!" e l'altro: "Lo sa, appunto, all'ospedale lui non ci può andare, assolutamente, ora c'è mio nipote dice: 'Se conosce a qualcuno, sai com'è all'ospedale...'".