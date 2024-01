Il clan di Carini tra pizzo, summit riservati a Sferracavallo e baci al boss Calogero Lo Piccolo

Incontri riservati, persino col boss Calogero Lo Piccolo, figlio del "barone" di San Lorenzo, Salvatore, per parlare di affari e anche di estorsioni. Secondo la ricostruzione della Procura, i contatti della cosca di Carini con personaggi di spicco dei clan della città sarebbero stati di alto livello. In particolare, come emerge dall'ordinanza del gip Fabio Pilato, sarebbe stato uno degli arrestati, Salvatore Vallelunga, a partecipare ad alcune di queste riunioni. Vallelunga è finito in carcere ieri come John Pipitone, presunto reggente della famiglia, figlio del capomafia Giovan Battista, Giuseppe Passalacqua e Salvatore Abbate. Il padre, Vincenzo Vallelunga, è invece ai domiciliari.

L'incontro e il bacio con Lo Piccolo

Come ricostruiscono i carabinieri, coordinati dal procuratore aggiunto Marzia Sabella, il 26 ottobre 2018 Salvatore Vallelunga avrebbe incontrato Calogero Lo Piccolo in un ristorante di Sferracavallo, salutandolo con il rituale bacio sulla guancia. Il boss - condannato per aver tentato di ricostituire la Cupola di Cosa nostra - sarebbe stato in compagnia della moglie. Vallelunga si sarebbe poi allontanato e avrebbe percorso un tratto a piedi sul lungomare, in direzione di via Lucrezio, per parlare in modo riservato con Lo Piccolo, fermandosi dietro a un capannone. Entrambi sarebbero poi tornati verso il ristorante e Vallelunga si sarebbe allontanato. Il contenuto della conversazione tra i due non si conoscere perché non è stato possibile intercettarlo.

Il summit con Nunzio Serio e lo studio dell'avvocato

In base alle indagini, Vallelunga avrebbe organizzato anche un incontro riservato con un altro membro di spicco del mandamento di San Lorenzo-Tommaso Natale, Nunzio Serio. E, per non dare nell'occhio, avrebbe pensato di usare come pretesto una visita da un avvocato. "C'è da vedere quale avvocato ha lui e vi incontrate con l'avvocato, quello di là... Migliore scusa non ce n'è! In qualche palazzo sarà e vi sedete negli scalini - diceva - o ve ne salite sul terrazzo, così se vi beccano tu ci sei andato per questo motivo di là, per informazioni, e lui, giusto giusto lo stesso avvocato. E là solo ve la possono m..., da altre parti vi fottono...". Il padre diceva: "E questo suo, il fratello di Nunzio, quello Mimmo ha pure gli arresti?" e lui: "Là sono così per ora, te l'ho detto, solo qualche avvocato, bisogna chiudere in un casotto, nel palazzo, solo là lo puoi incontrare, lui ci va con la scusa dell'avvocato e tu ci vai per un altro avvocato e siete là per avvocati".

L'appuntamento segreto con Sergio Giannusa

Un altro summit sarebbe stato organizzato con Sergio Giannusa, arrestato il 10 luglio scorso. Salvatore Vallelunga si preoccupava persino dell'arredamento: "Ma là gliel'hai messa qualche sedia?", chiedeva al padre e lui rispondeva: "Ma lui ti pare che una parola mi deve dire, com'è finita con questo qua", intendendo che l'incontro avrebbe dovuto essere breve. Il figlio spiegava: "Di Resuttana, dice che là si stanno dividendo tutte le zone, questo, quello, se le sono divise, può essere che lo ha mandato quello... questo Nunzio...". Le microspie registravano poi il saluto tra Vallelunga e Giannusa ("Piacere Salvo", "piacere Sergio").

Il pizzo all'imprenditore

Il contenuto dell'incontro emergeva in una successiva conversazione: "Lui - diceva Vallelunga - non è venuto qua una volta, questo Sergio? Che gli ho risolto una cosa che cercavano a questo che aveva fatto questa mediazione che soldi non gliene ha dati a Palermo e poi me lo ha spiegato lui su per giù chi poteva essere e gliel'ho portato... Poi si sono chiariti loro, è sceso quello là, il grosso di là sopra". Ma avrebbero discusso anche di un'estorsione, la cui vittima non è stata però ancora identificata dai carabinieri. Un uomo che avrebbe cercato in ogni modo di resistere alle pressioni e alla fine sarebbe stato costretto a cedere e a pagare.

"Esci i soldi o ti do un colpo di legno"

Era Vicenzo Vallelunga a parlare della vicenda: "Quello ieri sera me le ha date le cose e gli si dovrebbero fare avere, gli ho detto: 'Non sbagliare più con me, quando è la data di pagare... Non vuole pagare né a Capaci né a Carini né a nessuna parte, dice: 'Mi possono bruciare tutte cose perché tanto ce l'ho tutte assicurate... Le telecamere ormai le ho messe pure nel c...'. Gli ho detto: 'Li devi uscire perché ti sto dando un colpo di legno qua dentro e dice: 'No te li esco' e gli ho detto: 'Quelli dell'altra bottega che tu devi aprire li devi uscire pure, a me mi devono arrivare i soldi'. E così è andato a prendere i soldi e me li ha dati...".

"Tu hai carta bianca"

Il problema sarebbe stato poi farli avere a Giannusa. "Ora ci si dovrebbero fare a vere a questi...", diceva lo zio dell'indagato e l'altro replicava: "E' giusto che li porto da quello curtuliddu, mi ha detto: 'Me li devi fare avere sempre a me, da quello del forno non ci andare'". Riprendeva il padre: "Sempre lui è, comanda lui e questi sono discepoli, questo che è venuto qua, quello il bastone è quello. Arrivi a Pallavicino e glieli dai...". E Salvatore: "Quello Sergio? Sta a Pallavicino, Partanna e Pallavicino è lui, aveva una cosa qua gliel'ho risolta, all'indomani mattina, era una Pasqua, gli ho detto: 'Per non parlare' perché ha mandato... gli ho detto: 'Comunque ricevete di tasca qua a Carini' e gli ho detto: 'Io sono disponibile solo questa volta, poi non ci sono più per nessuno, perché a me non mi conviene, tutti si riempiono le tasche e io guardo... Quando è ora chiamate a mio padre, a mio zio, a qualcuno dei miei parenti, ci sediamo e poi ne parliamo, io non posso essere tipo che vado facendo da questa parte a quella parte, io non posso fare niente' e mi fa: 'No, tu hai carta bianca', ho carta bianca sta m.... Ti pare dove sono nato? Non te lo devono dire quando è così?".

"Ci dobbiamo dare una sistemata mentalmente"

Il peso di Vallelunga all'interno della cosca, per gli inquirenti, emergerebbe anche da alcune sue affermazioni, del 2 aprile 2021: "No, ci dobbiamo dare una sistemata, mentalmente, una inquadrata mi devo dare, ma se cervello non ne ho, in certi viaggi mi si alleggerisce e ora per quei bambini lo sto facendo... e ora come viene questo escavatore di qua, tu devi andare là a Carini le scopettate hanno a fetere, proprio per chiunque, dove ci vedo un escavatore, ci vado ad infilare quello mio, deve pagare la cambiale là, senza pietà per nessuno!".