L'acqua per 115 famiglie e gli interessi sul cantiere Rimed: le due facce della cosca di Carini

Non solo avrebbero gestito abusivamente una condotta idrica per fornire l'acqua a 115 famiglie e assicurarsi così il consenso da parte della popolazione, ma avrebbero avuto anche interessi nei lavori per la realizzazione del Rimed, un edificio di 25 mila metri quadrati in cui avrà sede il Centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica a Carini. Sono le due facce di Cosa nostra che da un lato controlla il territorio provvedendo ai bisogni primari dei cittadini in assenza dello Stato e che, dall'altro, fa affari infiltrandosi negli appalti più lucrosi. Dall'inchiesta che stamattina ha portato agli arresti del presunto capo della famiglia di Carini, John Pipitone, figlio del capomafia Giovan Battista, e di altre quattro persone, emergono anche i contatti di livello, seppur risalenti nel tempo, con il boss Calogero Lo Piccolo, figlio del "barone" di San Lorenzo, Salvatore, e fratello di Sandro.

L'acqua erogata abusivamente a 115 famiglie

Come viene fuori dalle indagini dei carabinieri, coordinati dal procuratore aggiunto Marzia Sabella, John Pipitone avrebbe svolto una "attività di direzione strategicamente tanto silente quanto insidiosa e ispirata ai tradizionali metodi di Cosa nostra". La cosca avrebbe avuto "il dominio incontrastato e ha trovato il consenso di una larga parte della popolazione, come ampiamente dimostrano, fra l'altro, gli atteggiamenti assunti da alcuni utenti della rete idrica abusivamente gestita, anche con il costante ricorso all'intimidazione", si legge nell'ordinanza del gip Fabio Pilato. "Loro - diceva Salvatore Abbate, presunto braccio destro di Pipitone, finito in cella anche lui - devono capire che non hanno dove andare, non ci sono altre soluzioni. Vogliamo scherzare con la gente? Non c'è niente da scherzare, qua la cosa è seria, chi si sente il migliore è morto qua sopra!". Come viene rimarcato nel provvedimento "diversi utenti difatti, in occasione di alcuni accertamenti sulla rete idrica, hanno tentato di proteggere il capomafia John Pipitone e il suo sottoposto Abbate, sottacendo che controllassero la distribuzione dell'acqua per uso civile a 115 famiglie, ricavandone peraltro ingentissimi proventi illeciti".

"Ho noleggiato l'escavatore a quella ditta per il Rimed..."

Dalle intercettazioni compiute dai carabinieri emerge anche un incontro avvenuto nella villa di Pipitone, in cui quest'ultimo parlava con il fratello di Abbate, imprenditore, che - secondo la ricostruzione dell'accusa - voleva l'autorizzazione del capomafia per concludere un accordo con una ditta per eseguire lavori nel cantiere della Fondazione Rimed. Diceva l'imprenditore: "Gli ho noleggiato lo 'scavatore' a quell'impresa per il Rimed... Siccome ci sono le macchine mie autorizzate per entrare là dentro, mi dice: 'Lo puoi fare tu questo trasporto?'. In caso vedi se mi interesso mi devi far pagare il trasporto". E Pipitone rispondeva: "Quello che ti senti di fare fai, mica deve dipendere da me".

Le intercettazioni del 2018

I presunti interessi della cosca sul cantiere sarebbero emersi già nel 2018, quando un altro imprenditore chiedeva a Salvatore Abbate: "Hai novità dell'Ismett?" e lui rispondeva: "Nessuna novità... vogliono creare no l'Ismett, vogliono creare un ospedale". Un uomo precisava: "Rimed, con 250 posti letto" e l'imprenditore diceva: "Sono solo chiacchiere". Ancora l'uomo: "Ma se partisse un po' di lavoro da sviluppare...". E Abbate: "A partire questa cosa partirà, ma io non ci sono più... e quando questa cosa parte è tipo l'Ucciardone quando c'è il blindato che gira diciamo a circonferenza...".