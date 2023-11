Gli affari dei boss tra Palermo e New York, uno degli indagati non si trova: ricercato in Italia e negli Usa

Da mercoledì mattina di lui non c'è alcuna traccia, né a Torretta, né a Palermo e neanche negli Stati Uniti: Giovan Battista Badalamenti, 69 anni, fratello del boss ergastolano Martino Badalamenti, secondo gli inquirenti uno di quei personaggi che avrebbe garantito i collegamenti tra le cosche palermitane e quelle di New York, per ora è riuscito a sfuggire al fermo emesso dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dal sostituto Giovanni Antoci. E' ricercato sia in Sicilia che dall'altra parte dell'Atlantico.

Dall'inchiesta dello Sco e dell'Fbi, che ha portato a bloccare in tutto 16 persone tra la provincia di Palermo e gli Usa, emergeva soprattutto la figura del vecchio boss Francesco Rappa, già condannato tre volte per mafia e che, secondo la Procura, poche settimane dopo aver finito di scontare la sua ultima pena, a novembre 2014, avrebbe preso la reggenza del clan di Borgetto. L'anziano, per il quale il gip Filippo Serio ha comunque confermato il carcere, ha sostenuto di non avere più nulla a che fare con Cosa nostra. Ma era proprio un'intercettazione di Badalamenti a confermare il contrario.

"Tu a Ciccio Rappa lo conosci, l'hai visto? Capisco - diceva l'indagato ora ricercato - che forse il mandamento o l'hanno dato a lui o lo vogliono dare a lui". Era poi lui stesso a manifestare la sua appartenenza al clan di Torretta e la sua vicinanza a Vito Vitale, a capo col fratello Leonardo del mandamento di Partinico: "Però in un certo senso sempre sfortunati siamo stati, Vito durò poco. U 'ncignieri (il capomafia di Altofonte Domenico Raccuglia, ndr) se durava, tutte cose nelle mani si mette, tutto, la Sicilia nelle mani si metteva".

Era sempre Badalamenti a riferire notizie su Matteo Messina Denaro, relative a diveri anni fa, quando Raccuglia aveva trascorso una parte della sua latitanza proprio nel Trapanese, senza che il capomafia di Castelvetrano - catturato dopo 30 anni di latitanza a gennaio e deceduto il 25 settembre - ne sapesse nulla, tanto da "siddiarsi". "Quando è andato a finire a Trapani, i trapanesi non sapevano niente, Messina Denaro si siddiò, dice: 'Ma questo docu che ci faceva senza che io ne so niente?' e lui invece gli è andato a dire: 'A posto, io qua posso'. Quando poi lo hanno preso dice: 'Ma questo qua che ci faceva senza che io so niente?', dice: 'Come tu non sai niente? Ma l'hai avuto detto?' dice: 'Io non so niente di questa cosa' e ci eravamo visti qualche 4, 5 giorni prima", raccontava Badalamenti.

Gli investigatori lo stanno cercando ed è probabile che la Dda di Palermo faccia una domanda di estradizione agli Stati Uniti, dove potrebbe essere l'indagato. E Badalamenti a breve potrebbe passare dallo status di ricercato a quello di latitante.