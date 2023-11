Il vecchio boss Ciccio Rappa, il pizzo a New York e la droga rubata: "Il mandamento l'hanno dato a lui"

Si danno del "vossia", parlano un siciliano antico misto a qualche termine americano e ricordano spesso i "fasti" della Cosa nostra che fu: in alcuni passaggi delle intercettazioni, per il loro tenore, si potrebbe tranquillamente mettere in sottofondo la (abusata) colonna sonora de "Il Padrino", capolavoro di Francis Ford Coppola. Sembrano fuori dal tempo - e comunque appartengono ad un mondo criminale che si fa fatica a ritenere ancora esistente e potente a Palermo - ma dalla Sicilia fornirebbero le istruzioni per imporre il pizzo alle attività commerciali di New York. Figura emblematica - secondo gli investigatori dello Sco della polizia e dell'Fbi - sarebbe un nome ben noto alle cronache giudiziarie e fermato ieri: Francesco "Ciccio" Rappa, di cui in un'intercettazione del 20 luglio scorso un altro degli indagati, Giovan Battista Badalamenti, parlava in questi termini: "Tu a Ciccio Rappa lo conosci, l'hai visto? Capisco che forse il mandamento o l'hanno dato a lui o lo vogliono dare a lui".

Lo "zio Ciccio" dallo smercio di eroina ai business nella Grande Mela

Secondo il procuratore aggiunto Marzia Sabella ed il sostituto Giovanni Antoci, che coordinano la parte italiana delle indagini, Rappa, classe 1942, condannato per ben tre volte per associazione mafiosa e che ha finito di scontare la sua ultima pena il 13 novembre 2014, già dal dicembre successivo avrebbe ripreso la reggenza del clan di Borgetto. E avrebbe gestito gli affari Oltreoceano potendo contare anche sulla presenza nella Grande Mela del figlio Vito, fermato anche lui ieri negli Usa. Già dagli anni Settanta, Rappa era risultato inserito nei colossali traffici di droga di Cosa nostra tra le due sponde dell'Atlantico ed infatti venne arrestato la prima volta appena sbarcato a New York con 81 chili di eroina in auto. Rimediò una condanna a 18 anni, a cui ne seguì un'altra a 12 anni, quando negli anni Novanta emersero i suoi rapporti d'affari con i Madonia di Resuttana. Rappa è stato storicamente un fedelissimo dei fratelli Vito e Leonardo Vitale, vertici del mandamento di Partinico.

Il pizzo a New York: "E' venuto con educazione, gli ho dato la sicuranza"

Sarebbe stato "zio Ciccio" a intervenire su un imprenditore americano per fargli pagare 6 mila dollari al mese di pizzo al figlio Vito e a un altro indagato fermato negli Usa, Francesco Vicari: "Mettiti, fai la cosa giusta" avrebbe suggerito il vecchio boss. E "la parola di tuo padre è stata giusta", commentava Vicari. "Sei al mese, 1.500 dollari a settimana - comunicava a dicembre 2020 Vicari a Vito Rappa - però la sicuranza io gliel'ho data, perché gliela dovevo dare e mi ha stretto la mano e la cosa è rimasta così... Alle persone dobbiamo dare la sicuranza, fratello mio", cioè la protezione. E Rappa replicava: "Si semina, perché si semina? Per poi esserci..." e l'altro: "Perché poi nasce la spiga... Lui ha voluto la sicuranza e io gli ho dato a sicuranza e basta... Io sempre di lavoro gli parlo". Il 23 dicembre l'ulteriore conferma che l'imprenditore avrebbe accettato di piegarsi: "Mi ha chiamato lui, Vito, non è che l'ho chiamato io - diceva Vicari - con tanta educazione vedi, è venuto con tanta educazione, sono andato a trovarlo con tanta educazione, 'grazie, grazie' e basta non ti dico più niente... In questo periodo una caramella superchiu, una caramella che era persa".

L'ambasciatore, le notizie riservate e i summit

Fedelissimo di Rappa sarebbe stato Giacomo Palazzolo, che di fatto - secondo la Procura - sarebbe stato il suo "ambasciatore", informandolo anche di notizie giudiziarie di rilievo, come "dice che c'è un pentito che sta dicendo un po' di cose, uno di Trapani", per esempio. Ed era lui stesso ad ammettere la sua funzione in alcune intercettazioni: "Lo sai quante persone certe volte mandano saluti, cose, mi chiamano... Lui (Francesco Rappa, ndr) certe cose... A me ha detto: 'Tu quando c'è che ritieni una cosa è giusta, gli dici tu quello che gli vuoi dire, io ti ho fiducia, non hai bisogno di carta e penna... Per accorciare con le persone, secondo quello che pensi tu'"... Lui è delicato, a queste cose ci pensa perché è troppo scottato". Sarebbe stato attraverso Palazzolo che sarebbero stati fissati gli appuntamenti col vecchio boss. "Tu gli dici a Ciccio - spiegava un uomo - che sono venuti dal figlio di Totò, ma siccome non ha confidenza con lui, mi ha detto nome e cognome di questi qua, volevano parlare con te... Però Totò essendo delicato, prima vuole sentire a Ciccio se gli vuole parlare oppure no, quando è disponibile".

Ma Palazzolo avrebbe anche mediato in alcune questioni. Il 9 ottobre scorso, un uomo si rivolgeva a lui spiegando: "Materiale non gliene dà, cornuto di razza!" e l'indagato: "Pezzo di... Sarebbe cosa di farlo cacare addosso... Ci vado e gli dico: 'Dammi i soldi, u pizzu! Perché? E perché vai a denunciarmi cornuto che sei!'... Lui li conosce i cristiani? Non lo sa che io appena vado, appena apro mezza parola, lui è consumato! Appena apro la bocca lui è consumato".

Il permesso per i lavori: "E' sempre meglio che lui sappia"

Un parente acquisito che doveva avviare dei lavori per trasformare dei locali in sala scommesse ("tutta agenzia di scommesse, tutto gioco, 320 metri quadrati di sala sto facendo, la più bella sala che ci sarà in tutta la Sicilia", diceva) avrebbe voluto essere certo di non avere problemi e interpellava proprio Palazzolo: "Giacomì quando sei a Borgetto e sei con l'amico tuo (Rappa, ndr), dimmelo che lo facciamo venire qua, gli faccio vedere il locale che ho preso, che è sempre meglio, che almeno sanno che è mio... con Ciccio" e Palazzolo: "E tu di cosa hai bisogno? Parla! Tutto quello che hai bisogno... vai tranquillo, devono inquietare a lui?". L'imprenditore proseguiva: "Siccome Borgetto non è piazza che conosco, è sempre meglio che lui lo sappia... Una camminata, noialtri stiamo facendo lavori, questa settimana finiamo, gira e già sanno che... e uno sta più tranquillo" e l'ambsciatore di Rappa chiudeva: "Ora glielo dico a Ciccio, hai fatto bene a dirmelo, non viene nessuno capito? Basta che io ci vengo una volta, mi faccio vedere un paio di volte".

"Non ce n'è uno che ha valore..."

Giovan Battista Badalamenti, fratello di Martino, fedelissimo di Vito Vitale e condannato all'ergastolo per l'omicidio del boss di Partinico Antonino Geraci, risalente al 23 novembre 1997, è un'altra figura centrale nell'inchiesta ed è stato fermato assieme al nipote Salvatore Prestigiacomo, col quale avrebbe avuto degli attriti, che riferiva al fratello detenuto durante una visita in carcere. Martino Badalamenti commentava con toni molto aspri: "Devi dire: 'Lo zio con 30 anni, tu sei stato in galera? Neanche ti sei degnato di vedere, e parla, vastaso! Quotato! Me lo sbatto nella m... a lui e a tutti questi quotati, ma per vero!" e l'altro replicava: "Ma non vedi che sono tutti a livello suo, Martino, prendine uno che ha valuri, uno! Tu non conosci a nessuno" e l'ergastolano: "Battì, non lo so che nun c'è nuddu? A me lo vuoi dire?" e il fratello commentava laconicamente lo stato dell'organizzazione: "Nuddu, quannu ti ricu nuddu, nuddu...".

Quando Matteo Messina Denaro "si siddiò"...

In un'altra circostanza Badalamenti commentava proprio col nipote la sua appartenenza al clan di Torretta e la sua vicinanza a Vito Vitale: "Però in un certo senso sempre sfortunati siamo stati, Vito durò poco. U 'ncignieri (il capomafia di Altofonte Domenico Raccuglia, ndr) se durava, tutte cose nelle mani si mette, tutto, la Sicilia nelle mani si metteva". Ma proprio su Raccuglia il giudizio era pessimo, tanto che Prestigiacomo diceva: "Bene è stato che l'hanno arrestato perché se usciva Nino mentre che era fuori, qua succedevano cose brutte, zio. Mi ha detto: 'Salvatore, si è comportato male, i puvirieddi li ha abbandonati a tutti, gli diceva a tutti che era in mezzo alla strada e si fotteva tutte cose lui'". In un passaggio i due parlavano anche della latitanza di Raccuglia nel Trapanese nel 2009, di cui Matteo Messina Denaro (allora anche lui latitante) non avrebbe saputo nulla: "Quando è andato a finire a Trapani, i trapanesi non sapevano niente, Messina Denaro si siddiò, dice: 'Ma questo docu che ci faceva senza che io ne so niente?' e lui invece gli è andato a dire: 'A posto, io qua posso'. Quando poi lo hanno preso dice: 'Ma questo qua che ci faceva senza che io so niente?', dice: 'Come tu non sai niente? Ma l'hai avuto detto?' dice: 'Io non so niente di questa cosa' e ci eravamo visti qualche 4, 5 giorni prima", raccontava Badalamenti.

"Messina Denaro si è fatto la latitanza, Vito Vitale era un folle totale"

Di Messina Denaro parlava poi a febbraio scorso, subito dopo la sua cattura, ancora Prestigiacomo ma con un'altra persona: "Lui si è fatto la latitanza - diceva parlando del capomafia di Castelvetrano ormai morto - non lo conosceva nessuno, là a Castelvetrano, passeggiava, non lo conosceva nessuno! Quattro o 5 avevano il contatto con lui e basta. Non era come quel folle di mio padrino (Vito Vitale, ndr), folle totale... In tutto quanto lui è arrivato che doveva comandare in tutto il mondo, tutto il mondo nelle mani sue! Te lo sei dimenticato quello di Reggio Calabria: 'In Italia devono fare quello che dico io. Noialtri, i napoletani, i romani, i milanesi o fate quello che dico io, a tutti v'astutu!'".

Il furto della piantagione di marijuana

La cosca di Torretta avrà pure avuto contatti con gli Stati Uniti, un passato "glorioso" da ricordare, ma da un passaggio del provvedimento di fermo si capisce che non navigherebbe proprio nell'oro visto che gli indagati si sarebbero ridotti a rubare le piante di marijuana coltivate da "quattro scafazzati di Borgo Nuovo" a Piano dell'Occhio, per ricavarne poco meno di 900 grammi di erba da rivendere...