Mafia: arrestato Tony Carollo, il boss palermitano della "Duomo connection" che voleva prendersi Milano

C'è anche il palermitano Antonino Carollo, 64 anni, "uomo di primario spessore criminale, esponente di spicco di Cosa Nostra, già condannato a seguito della nota operazione 'Duomo Connection' degli anni 90" tra gli arresti messi a segno ieri dalla guardia di finanza di Milano, in un'indagine delle fiamme gialle di Magenta su un giro di reati fiscali e riciclaggio. Carollo è finito di nuovo in carcere dopo avere scontato 24 anni per associazione mafiosa.

Sono 22 in tutto gli indagati (due in carcere e due ai domiciliari su decisione del gip Mattia Fiorentini) per bancarotta fraudolenta, indebita compensazione di crediti d'imposta per oltre 2,5 milioni di euro, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Carollo è stato arrestato a Pisa.

La nota operazione "Duomo Connection" risale a 34 anni fa. Era il 1990: l'indagine contro Cosa nostra a Milano vide protagonista il capitano Ultimo, ovvero Sergio De Caprio (il carabiniere che guidò il gruppo dell'arresto di Totò Riina). Un contributo decisivo, da Palermo, lo diede anche il giudice Giovanni Falcone. Al centro di quella operazione c'era appunto Tony Carollo, "un (allora) giovane imprenditore poco più che trentenne, spilungone e con la passione per la pallacanestro", scrive il Corriere della Sera.

Chi è Antonino Carollo

"Carollo è un nome pesantissimo della storia della mafia nel nostro Paese - scrive il Corsera -. Con le sue imprese edili - la Immobiliare Antonietta, la Edilimmobiliare, la Novedil e la Lainate costruzioni - aveva reinvestito i soldi di Cosa nostra a Milano e in Lombardia. La 'Duomo Connection' fu una di quelle inchieste destinate a fare scuola, perché le indagini avevano svelato una rete che partendo da un imponente traffico di droga insieme anche ai calabresi della 'ndrangheta e alla criminalità autoctona milanese d'élite, era riuscito ad arrivare al riciclaggio nel mondo delle costruzioni edili, degli appalti e addirittura ad entrare nelle stanze di Palazzo Marino. Su quest'ultimo filone, quello politico, il percorso giudiziario dell'inchiesta è stato più incerto, ma le indagini misero in luce (prima di Tangentopoli) la permeabilità di alcune pratiche edilizie e il legame tra costruttori, criminalità e tangenti".

"Tony, nato a Palermo il 18 novembre 1959, è figlio di Antonina Ciulla e di Gaetano Carollo - si legge ancora - Ha sposato Rosalia Geraci, figlia del capo della famiglia mafiosa di Partinico e legato ai Corleonesi, Antonino Geraci detto Nené. Parentela mafiosa di primo piano, ma è lo stesso sangue di Tony Carollo ad essere carico di potere mafioso. Suo padre Gaetano, infatti, è stato assassinato il primo giugno 1987 a Liscate, nel Milanese, da latitante. Si faceva chiamare ingegner Michele Tartaglia, ma in realtà era inseguito da un mandato di cattura per mafia emesso dal Tribunale di Palermo nel 1984".

La tragedia dopo l'arresto: morto l'avvocato Bosco

La fase dell'esecuzione è finita in tragedia perché uno dei destinatari della misura oltre a Tony Carollo, l'avvocato Giovanni Bosco si è sentito male davanti ai finanzieri ed è morto in ospedale per un infarto. Aveva 67 anni. Dopo la notifica della custodia cautelare in carcere aveva accusato un malore ed era stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Magenta. Ricoverato in rianimazione, alle quattro di pomeriggio è deceduto.

Secondo l'indagine, Bosco sarebbe stato il "dominus" di un sistema fraudolento, avvalendosi di professionisti e collaboratori, tra cui anche Antonio Carollo e di vari prestanome, alcuni nel settore edile e immobiliare. Un sistema scardinato dalla guardia di finanza e dalla procura di Milano, con 22 indagati a vario titolo per bancarotta fraudolenta, indebita compensazione di crediti d'imposta (per 2 milioni e mezzo di euro), sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Nell'operazione sono stati sequestrati beni mobili e immobili per più di 4 milioni di euro.

Bosco era cognato del boss di Abbiategrasso Paolo Errante Parrino, finito nell'inchiesta Hydra. Nel suo studio lavorava come avvocato Gaspare Allegra, figlio della sorella di Matteo Messina Denaro, morto nel 2021 a 37 anni durante una gita sul monte Grisone, sul Lago di Como.