Il boss settimo mineo al ristorante Carlo V

"Sono prestanome del boss Calvaruso", arrestati i titolari del ristorante Carlo V

Dietro la nota attività in piazza Bologni ci sarebbe il presunto reggente del mandamento di Pagliarelli, finito in carcere a Pasqua. Per l'accusa, progettava insieme ai due fratelli imprenditori di costruire "un impero commerciale". Disposto anche il sequestro di una ditta edile e beni per un valore complessivo di 2,5 milioni