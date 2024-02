Mafia all'Arenella, condannati il boss Gaetano Scotto e il fratello della vedova dell'agente Schifani

Neppure il santo patrono dell'Arenella, Sant'Antonio, poteva passare se non fosse stato presente lui, il boss Gaetano Scotto. E addirittura la "vara" sarebbe stata sistemata su una barca sulla quale sarebbero saliti proprio Scotto e la sua fidanzata. Questo era uno dei retroscena dell'operazione della Dia "White Shark" che nel 2020 portò al nuovo arresto del mafioso. Adesso il boss è stato condannato a 20 anni di carcere, mentre a uno dei suoi fratelli Francesco Paolo, e a Giuseppe Costa, il fratello di Rosaria Costa, la vedova dell'agente di scorta di Giovanni Falcone, Vito Schifani (che lo rinnegò dopo l'arresto), sono stati inflitti 12 anni di reclusione a testa.

La sentenza è stata emessa dalla quinta sezione del tribunale, presieduta da Donatella Puleo, che ha accolto le richieste dei sostituti procuratori Giorgia Righi e Amelia Luise (oggi alla Procura europea). Secondo l'accusa Gaetano Scotto, che è a processo anche per l'omicidio dell'agente Nino Agostino e della moglie Ida Castellucci nel 1989, dopo essere tornato libero, nel 2016, avrebbe ripreso in mano il comando del clan dell'Arenella. E, la gestione portata avanti in sua assenza, non gli sarebbe affatto piaciuta perché sarebbe stato dilapidato il suo patrimonio.

Dalle indagini era venuto fuori che tutti si sarebbero rivolti a Scotto per risolvere i loro problemi, anche i più futili. E come diceva lui stesso alla fidanzata: "Tutti sono contenti perché io vengo nel giusto". Era anche emerso anche che Scotto percepiva il reddito di cittadinanza e pure che, per non dare nell'occhio, avrebbe rifiutato cariche prestigiose all'interno di Cosa nostra: "Mi hanno chiesto di fare il capomandamento - diceva - ma sono pazzi! Io devo ringraziare il Signore di essere uscito, non se ne parla proprio"