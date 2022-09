Il presidente della Repubblica: "La lezione di Dalla Chiesa aiuta chi lotta contro la prevaricazione"

In occasione del quarantennale della strage di via Isidoro Carini, in cui furono uccisi il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie, Emanuela Setti Carraro, e l'agente di scorta, Domenico Russo, arrivano anche il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quelli di tanti esponenti del mondo politico.

Il messaggio del presidente della Repubblica

"L'uccisione, quaranta anni or sono, del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro, il ferimento mortale dell'agente Domenico Russo, deceduto alcuni giorni dopo, gettarono Palermo, la Sicilia, il Paese intero nello sgomento. Ancora una volta la ferocia della violenza criminale mafiosa, in un crescendo di arroganza, non risparmiava un servitore della Repubblica né le persone che avevano l'unica colpa di essergli vicine. Quell'estremo gesto di sfida contro un eroe del nostro tempo, un carabiniere protagonista della difesa della democrazia contro il terrorismo, si ritorse contro chi lo aveva voluto". Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del quarantennale della strage di via Isidoro Carini.

"La comunità nazionale, profondamente colpita da quegli avvenimenti, seppe reagire - ricorda il capo dello Stato - dando prova di compattezza e di unità d'intenti contro i nemici della legalità, delle istituzioni, della convivenza civile. Strumenti più incisivi di azione e di coordinamento vennero messi in campo, facendo tesoro delle esperienze di Dalla Chiesa, rendendo più efficace la strategia di contrasto alle organizzazioni mafiose. Quello sforzo fu sostenuto e accompagnato da un crescente sentimento civico di rigetto e insofferenza verso la mafia, che pretendeva di amministrare indisturbata i suoi traffici, seminando morte e intimidazione. Commozione e sdegno alimentarono le speranze dei siciliani onesti, ne rafforzarono il rifiuto della prepotenza criminale. La lezione di vita del prefetto Dalla Chiesa, la memoria delle vittime di quel vile attentato - conclude Mattarella - vivono nell'impegno delle donne e degli uomini che nelle istituzioni e nella pubblica amministrazione operano per la difesa della legalità, dei giovani che vogliono costruire una società più giusta e trasparente, dei tanti cittadini che, consapevoli dei loro diritti e doveri, avversano responsabilmente la cultura della sopraffazione e della prevaricazione. Nel rendere omaggio al ricordo di quell'estremo sacrificio, rinnovo alle famiglie Dalla Chiesa, Setti Carraro e Russo la solidale vicinanza mia e dell'intero Paese".

Il presidente del Senato

Mentre sono in corso a Palermo le iniziative per ricordare l'eccidio. Interviene anche il presidente del Senato, Elisabetta Casellati: "Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è un modello di fedeltà allo Stato e ai suoi valori fondamentali. È stato partigiano, ha sconfitto il terrorismo e combattuto Cosa Nostra. Le sue intuizioni, la sua onestà e il suo spirito di sacrificio hanno segnato la nostra storia. È grazie ad esempi come il suo che i nostri giovani crescono in un mondo in cui il sentimento dell’antimafia è più forte e radicato". E aggiunge: "A 40 anni dalla strage mafiosa di via Carini, in cui persero la vita anche la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di polizia Domenico Russo, tutti abbiamo il dovere di ricordarlo e onorarlo".

Il ministro dell'Interno

"In quarant’anni è cambiato moltissimo, anche in termini di normativa antimafia e di aggressione ai patrimoni dei mafiosi. Oggi a 40 anni dalla morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa noi ripercorriamo la vita e il messaggio che il prefetto ha voluto lasciare in quei 126 giorni in cui è stato prefetto della città dove ha portato tutto il suo vissuto di carabiniere, che era stato mandato qui in Sicilia anni prima e che la mafia l'aveva conosciuta da vicino", queste le parole rilasciate all'Adnkronos dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. E aggiunge: "Il generale Dalla Chiesa aveva intuito subito che quelli che erano alcuni ‘privilegi’ che i singoli ritenevano di avere da parte mafiosa non erano altro che diritti dei cittadini e che quindi lo Stato doveva riconoscere quei diritti e strapparli alle mani mafiose. Dalla Chiesa è andato nelle scuole subito dopo il suo arrivo proprio perché aveva una profonda conoscenza del fenomeno mafioso, lui intuì che bisognava parlare di cultura della legalità ai ragazzi. Fu tra i primissimi prefetti ad andare nelle scuole a parlare di legalità e noi, un messaggio importante che porteremo avanti".

Il segretario del Pd, Enrico Letta

Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha voluto affidare il suo ricordo ad un messaggio su Twitter: "Quaranta anni fa uno dei momenti più drammatici dell’assalto della mafia allo Stato. Commemorare Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo vuol dire rilanciare l'impegno quotidiano a contrastare l'aggressione mafiosa. Oggi, domani, sempre".

Il candidato alla Camera Bobo Craxi

Anche Bono Craxi, candidato alla Camera con il Pd, ricorda la strage: "Ho reso omaggio questa mattina al generale Dalla Chiesa in occasione del quarantesimo anniversario del suo omicidio per mano della criminalità mafiosa. Un ricordo commosso del suo sacrificio e di un servitore dello Stato verso il quale i socialisti ed in particolare mio padre Bettino all'epoca Segretario del partito nutrivano una grande stima per le sue straordinarie doti investigative e per la tempra del grande uomo fedele alle istituzioni democratiche del paese. Mio padre non si diede mai pace per quell'agguato vigliacco in cui trovò la morte anche la moglie Emanuela. È significativo che Palermo e l'intera nazione manifestino nel ricordo la gratitudine imperitura e la volontà di mantenere alta e costante l'azione di contrasto nei confronti delle devianze criminali che insidiano la convivenza civile e democratica dello Stato Italiano".

Il candidato alla Camera Fabrizio Ferrandelli

Fabrizio Ferrandelli, candidato alla Camera con +Europa sottolinea come "Dalla Chiesa, nel breve periodo che lavorò a Palermo capì subito che vi erano grandi lacune nella lotta a Cosa nostra e si mise subito al lavoro in maniera certosina e il suo impegno diede fastidio a chi è contro lo Stato. La sua morte, così come quella degli altri servitori dello Stato, non è stata vana perché anche grazie al loro sacrificio si è giunti all’attuale forma di contrasto e lotta". E aggiunge: "A breve gli italiani saranno chiamati a votare per il nuovo Governo dei prossimi 5 anni, proprio il nuovo Governo dovrà lottare ancora con più forza chi vive nell'illegalità. L'arrivo delle somme del Pnrr fanno gola ai malavitosi pronti a fare di tutto per accaparrarseli. Queste somme, insieme alle nuove norme, serviranno a far ripartire il Paese e serviranno anche a contrastare la mafia che ha sempre fatto i suoi sporchi affari sulle spalle della gente onesta che ha lavorato e lavora con enormi sacrifici per raggiungere i propri obiettivi. +Europa è da sempre in prima fila nella lotta alla criminalità organizzata e lo è anche anche adesso che è ora di dare un nuovo volto al Paese".

Il segretario regionale di Azione Gianni Palazzolo

Il segretario regionale di Azione e responsabile nazionale Legalità nel partito di Calenda, Gianni Palazzolo, sottolinea che "ogni anniversario dell'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, e con lui la tragica morte anche della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di scorta Domenico Russo, oltre a fare riaffiorare una ferita mai rimarginata ci ricorda il debito senza scadenza che abbiamo nei suoi confronti e della sua famiglia. Grazie a un uomo che con coraggio è andato a combattere la mafia a 'mani nude', e lasciato solo - aggiunge - abbiamo cominciato a scoprire il cancro che si infiltrava nei poteri economici e dentro la politica: aspetti emersi che hanno consentito di scoperchiare la cosiddetta 'zona grigia' e comprendere quanto il fenomeno mafioso non fosse isolato, ma anzi organizzato e ramificato. Il lavoro eroico del prefetto Dalla Chiesa è stato, e rimane, un tesoro inestimabile per coloro che sono venuti dopo e che hanno combattuto la mafia con metodo nuovo e risultati prima impensabili e ci ricorda che non bisogna mai mettere in secondo piano il tema della legalità, specie nella nostra Sicilia".