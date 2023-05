Falcone ucciso 31 anni fa, Padovani: "Corleonesi sconfitti ma oggi la mafia ha il volto del capitalismo"

A 31 anni dalla strage di Capaci "la magistratura ha vinto su una certa Cosa nostra", quella più sanguinaria, quella dei Corleonesi, lo dice senza difficoltà Marcelle Padovani, giornalista e saggista francese, inviata di punta in Italia sin dagli anni Settanta del Nouvel Observateur e che con Giovanni Falcone scrisse nel 1991 "Cose di Cosa nostra". Sempre critica, con un occhio che resta comunque quello di una "straniera", non esita a manifestare le sue "perplessità" rispetto al "protagonismo di certi pm" e alle teorie complottiste di certi giornalisti "mafiologi" ("che hanno bisogno gli uni degli altri"). Riflette sulla cattura di Matteo Messina Denaro, ma anche sulla sentenza della Cassazione che ha definitivamente chiuso il processo sulla così detta Trattativa ("per me trattare non è negativo, bisogna trattare se si vuole capire"). E mette in guardia: la mafia ha cambiato volto e per combatterla serve "una rivoluzione, passare dalla repressione alla prevenzione", cercando di "scoprire gli orientamenti economici e i metodi utilizzati dalle organizzazioni criminali, che potrebbero cambiare il capitalismo e le nostre stesse democrazie".

Partiamo dal passato: quando ha fatto il libro con Giovanni Falcone, aveva il sentore che potesse accadere ciò che poi è successo a Capaci e con quelle modalità?

"L'ipotesi di un possibile attentato a Giovanni Falcone era più che verosimile e pure lui sapeva che avrebbe avuto una fine tremenda, ne parlava apertamente. Lo fece anche con Tommaso Buscetta, che gli disse: 'Non abbiamo chiuso con Cosa nostra, prima uccideranno me e poi uccideranno lei...'. Falcone aveva perfettamente in mente la morte violenta, ma non aveva paura di questo, diceva: 'Si può morire di tante cose, non è questo che mi fa tremare....'".

Come apprese della strage e cosa pensò?

"Ero in Umbria, in campagna, verso le 19.30 suona il telefono e dall'altra parte della cornetta c'era Walter Veltroni (all'epoca direttore de L'Unità, ndr), che mi chiede: 'Mi fai rapidamente il pezzo su Falcone?', io non sapevo nulla e gli chiesi perché. E lui mi disse: 'Ma come, non sai niente? C'è stato un attentato...', a quel punto mi è caduto il telefono dalle mani... C'è voluto del tempo per realizzare l'importanza e il significato dell'evento, perché naturalmente sul momento pervalgono i sentimenti e l'emotività. Successivamente è partita la riflessione, su cosa significava quell'attentato".

E cosa significava?

"Che era stato eliminato l'uomo che rappresentava in quel momento il meglio della magistratura nella lotta contro la mafia, con un alto senso delle isituzioni, e che pensava anche alle modalità per modificare le leggi per rendere ancora più efficace il contrasto a Cosa nostra".

Molti si autoproclamano eredi di Giovanni Falcone, ma anche di Paolo Borsellino, lei - che ci guarda sempre con un occhio esterno - ne vede?

"Sì e ce ne sono anche parecchi. Nel mio libro 'Falcone 30 anni dopo' ne ho citati diversi, alcuni sono conosciuti, altri oggi sono in pensione. Sicuramente tra questi eredi vedo Francesco Lo Voi, ora procuratore a Roma, ma anche Giovanni Melillo, attuale procuratore nazionale antimafia, ma anche Michele Prestipino, Armando Spataro e Giovanni Salvi. L'eredità di Giovanni Falcone esite e, anche se spesso voi italiani lo sottovalutate, avete un'antimafia molto efficace: la vostra antimafia è esemplare in tutto il mondo, è considerata un modello. Ricordo che poco dopo la strage di Capaci, durante una seduta del Parlamento europeo, in cui venni invitata anch'io, ci fu un elogio della legislazione antimafia italiana e fu approvata una mozione che consigliava a tutti i governi europei di seguirla. A livello nazionale si dovrebbe apprezzare che tutti i 'padrini' e i componenti della Commissione di Cosa nostra sono in carcere, si dovrebbe capire che Cosa nostra è stata strangolata da questa antimafia, che mette in difficoltà anche le altre organizzazioni criminali. Questo mancato apprezzamento, questa mancata consapevolezza del successo da parte degli italiani, mi rammarica molto".

Tornando a "Cose di Cosa nostra", basta riprenderlo in mano e rileggerlo per accorgersi di quanto sia cambiata Cosa nostra. Perché secondo lei molti non vogliono ammettere questo mutamento così evidente e, come dice bene, anche apprezzare quello che è stato un successo dello Stato?

"Quando sei un mafiologo di professione e le cose stanno così, cosa devi scrivere? Non hai più materiale e allora inventi, ti infili nel complottismo, arrivi alla Spectre e racconti che in realtà non c'è mai nulla di chiaro. Sono state scritte tonnellate di cose sulla così detta Trattativa, per esempio, che secondo certuni doveva spiegare tutto, ma sono tesi che adesso sono state smontate dalla Cassazione. Eppure qualcuno continua a dire che non si è svelato tutto...".

Mentre però si va dietro ai teoremi indimostrati ed indimostrabili, ai complotti, nessuno racconta com'è la mafia oggi, cosa peraltro molto complessa, non crede?

"Sì, sarebbe l'ideale adesso cercare di capire quali sono gli scopi, le ambizioni e le modalità di intervento di Cosa nostra e delle altre mafie, di riflettere sul tipo di economia e di capitalismo verso i quali siamo orientati adesso che Cosa nostra non uccide più e non fa più attentati. Le mafie sono orientate ad un inserimento nel mondo dell'economia, dell'edilizia, della sanità, dei trasporti con metodi, che si basano su frodi, false fatturazioni, evasione dell'Iva per esempio, che diventano un sistema. Proprio Melillo lo dice e lo ripete con chiarezza da due anni: bisogna discutere di prevenzione e non più, almeno non solo, di repressione. La vera antimafia adesso sarà proprio quella che saprà capire in anticipo quali sono gli orientamenti delle organizzazioni criminali. E occorre essere consapevoli che, se tutto è determinato da queste distorsioni legalizzate, questo sistema potrebbe arrivare a cambiare il volto del capitalismo e delle nostre democrazie. Sono rimasta colpita che, per esempio, per la concessione dei sostegni Covid si è deciso di rinunciare ai cerificati antimafia: è normale? Ora con i fondi del Pnrr ci vorrebbe una mobilitazione dell'esecutivo, di tutti gli apparati dello Stato, e non solo di qualche magistrato, per evitare il disastro, che - lo ribadisco - cambierebbe anche il volto delle nostre democrazie".

Chiaramente parliamo di discorsi molto più complessi rispetto a ricamare sui misteri, veri o presunti, del passato: si tratta di analizzare investimenti e operazioni finanziarie di parti apparentemente "pulite" della società...

"Ed è questo il tranello per noi giornalisti, perché queste sono materie ostiche, per le quali non tutti hanno gli strumenti. Per fare un esempio, in Campania la guardia di finanza ha fatto un'indagine su 500 imprese per valutare il loro modo di operare ed è risultato che il 10 per cento si muove illegalmente, non mi sembra che questa notizia sia stata diffusa come avrebbe dovuto, nessuno ne parla. Nessuno parla di mafia e di antimafia, se non durante le cerimonie e le commemorazioni, spesso puri esercizi di retorica".

Cosa comporta secondo lei la cattura di Matteo Messina Denaro in questo quadro? La Cosa nostra militare, quella di Totò Riina, era già morta assieme a lui nel 2017, no?

"Con la cattura di Messina Denaro è finita una certa Cosa nostra e direi che il personaggio è abbastanza affascinante, giornalisticamente parlando, perché è riuscito ad essere contemporaneamente se stesso ed un altro per quasi 30 anni, ha avuto una vita praticamente normale ed è interessante capire come sia stato possibile, quali sono i valori e le spinte della società trapanese dove questo è avvenuto. Non è solo una questione di omertà, credo che Messina Denaro sia stato molto abile. Ho parlato a lungo con l'ex sindaco di Castelvetrano, Antonio Vaccarino (ormai defunto, ndr), che aveva intrapreso da infiltrato una corrispondenza con l'ex latitante, e anche lui era molto affascinato dal personaggio, perché ci vuole davvero molta intelligenza per muoversi come ha fatto lui. Falcone diceva che le mafie sono sempre un passo avanti a noi e aveva ragione anche in questo".

La cattura di Messina Denaro non è l'unica novità, oggi, come accennava prima anche lei, sappiamo definitivamente - almeno da un punto di vista giudiziario - che non ci fu alcuna trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra in quegli anni, ma solo il tentativo dei boss di intavolarla senza successo. Cosa ne pensa? Lei è stata sempre molto scettica rispetto a questo processo...

"Sono stata sempre molto scettica perché sono convinta che si deve trattare con il crimine organizzato e le grandi organizzazioni degli Stati Uniti hanno persone che sono abilitate a fare solo questo. E' trattando, facendo finta di dare qualcosa, che si impara, che si capisce come funziona. Vedo la trattativa come una tecnica di informazione delle forze dell'ordine nella lotta al crimine organizzato. Per me 'trattativa' non è un termine negativo, anzi. Alla fine del processo è stato dimostrato che non si è negoziato nulla di importante, che non è stato rivelato nulla di rilevante e decisivo, che lo Stato non è stato impegnato in questa operazione. Credo che oggi, dopo tutto quello che si è scritto e costruito sul tema, si dovrebbe avere un po' di umiltà e tanta curiosità, andare dal generale Mario Mori, che davvero è stato perseguitato per anni, e farsi spiegare come si fa la lotta alla mafia".

A volte si crea un legame malsano tra magistratura e giornalismo non trova?

"Accanto al complottismo dei mafiologi c'è il protagonismo di certa magistratura, che ha bisogno di andare in tv, di fare un libro su ogni grande inchiesta di cui si occupa. In certi casi serve, ma qui è stato davvero troppo. E va detto che ci sono dei magistrati che pur di esistere fanno retate mostruose, arrestando centinaia di persone che poi, però, dopo 15 giorni tornano libere. Vorrei ricordare a questi inquirenti che Falcone era molto fiero di non aver mai rimesso in libertà un suo arrestato. Sono molto perplessa su una certa magistratura, come sui mafiologi di professione, che hanno bisogno una degli altri".

Un capitolo della storia di Cosa nostra, il più sanguinoso, si è concluso: chi ha vinto, secondo lo lei? Lo possiamo finalmente dire che ha vinto lo Stato?

"Diciamo che ha vinto la magistratura, almeno un primo round, un primo atto, perché ha dimostrato una grande capacità repressiva. Ma adesso la magistratura, direi lo Stato tutto, è chiamata a fare la prevenzione, a fare un altro mestiere, se ne è in grado: servono capacità di analisi, competenze, una rivoluzione per affrontare un nemico che ha cambiato faccia".