La commemorazione della strage di Capaci e la rabbia di Messina Denaro: un anno fa il boss invisibile nel traffico

Poche settimane dopo la cattura del capomafia venne diffuso un audio Whatsapp in cui il 23 maggio 2022 imprecava contro le manifestazioni in ricordo delle vittime dell'attentato. Dal messaggio si deduce che, nonostante la presenza massiccia di forze dell'ordine, l'ex superlatitante non temesse affatto di poter essere individuato