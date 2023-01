L'omicidio del giornalista Mario Francese 44 anni fa: svelò per primo affari e intrecci dei Corleonesi

Non fu affatto un caso se, la sera del 26 gennaio 1979, esattamente 44 anni fa, Cosa nostra decise di eliminare una delle punte di diamante del giornalismo siciliano (e non solo). Non fu un caso che l'attacco frontale allo Stato dei Corleonesi, che negli anni successivi insaguinarono la città con omicidi e stragi, iniziasse proprio eliminando un cronista giudiziario: Mario Francese, che per primo capì proprio come i boss dalla provincia stavano inziando a prendersi Palermo.

Mario Francese venne ammazzato a colpi di pistola mentre stava tornando a casa in viale Campania. Ci vollero però ben 22 anni per arrivare ad una prima sentenza di condanna per i vertici di Cosa nostra: la storia del giornalista venne infatti sepolta per molto tempo e fu soltanto l'insistenza della sua famiglia a portare alla riapertura delle indagini. Una missione portata avanti soprattutto dal figlio Giuseppe che poi, però, dopo il primo verdetto, 20 anni fa, decise di togliersi la vita.

Lucido, preciso, chiaro e soprattutto documentato: gli articoli di Francese (che oggi sono pagine di Storia) si basavano su un'attenta ricerca ed un lavoro meticoloso e scrupoloso di verifica. La sua capacità di comprendere i fatti, di collegarli, gli consentì con lungimiranza di individuare per primo una figura come quella di Totò Riina e di disvelare anche gli affari miliardari che il suo clan riusciva a fare inflitrandosi nel tessuto imprenditoriale ma anche politico. Storica l'inchiesta sulla diga Garcia che in anni recenti fu intitolata proprio a Mario Francese.

Mario Francese fu anche l'unico giornalista a riuscire ad intervistare Ninetta Bagarella, una semisconosciuta ragazza, moglie di Riina. E forse è proprio in quell'articolo pubblicato il 27 luglio del 1971 dal Giornale di Sicilia che emerge ancor di più il modo di intendere la professione da parte di Francese: non giudica la sua interlocutrice, ne raccoglie sensazioni e considerazioni, riesce a garantirle quella correttezza che è parte fondante del giornalismo.

Prima di ammazzare magistrati, politici e appartenenti alle forze dell'ordine, i Corleonesi decisero di uccidere proprio un giornalista, simbolo di democrazia, che con i suoi pezzi, di fatto, era più pericoloso di una bomba. Giornalista che riuscendo a rendere pubblici gli affari e gli intrecci mafiosi contribuiva a formare un'opinione pubblica attenta e consapevole. Un compito che Francese svolse ai massimi livelli e che pagò con la vita.

Oggi, sia a Siracusa, città di origine di Mario Francese, che a Palermo sono previste diverse iniziative per ricordare il cronista giudiziario, esempio che - in tempi in cui prevalgono la velocità e la superficialità - andrebbe invece sempre ben tenuto a mente da chi intende svolgere correttamente la professione giornalistica.