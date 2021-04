Clan dell'Arenella, in 67 scelgono l'abbreviato: sarà sentito l'aspirante pentito Fontana

Gli imputati sono in tutto 84 e sono coinvolti nell'inchiesta "Mani in pasta". La maggior parte ha optato per il rito alternativo e il giudice ha accolto la richiesta di ascoltare Gaetano Fontana, anche se finora le sue dichiarazioni non hanno affatto convinto la Procura

Sessantasette degli 84 imputati nel processo nato dall'inchiesta "Mani in pasta" contro il clan dell'Arenella hanno scelto il rito abbreviato. L'udienza preliminare si è svolta in questi giorni davanti al gup Simone Alecci, che ha anche accolto la richiesta avanzata da alcuni difensori di ascoltare il boss e aspirante pentito - che finora non ha però convinto i magistrati, Gaetano Fontana.

Il maxiblitz della guardia di finanza risale a maggio dell'anno scorso ed aveva portato in tutto a 90 arresti, tra cui quelli di tutta la famiglia Fontana: i fratelli Giovanni, Rita, Angelo e Gaetano, la moglie di quest'ultimo, Michela Radogna, e la madre Angela Teresi. I militari, coordinati dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca e dai sostituti Amelia Luise e Dario Scaletta, avevano scoperto tanti degli affari che sarebbero stati gestiti dallo storico clan: lo smercio internazionale di orologi di lusso, le presunte infiltrazioni nei cantieri navali, il pizzo, le scommesse, le corse di cavalli e persino la gestione dei carrettini all'interno del mercato ortofrutticolo.

Gaetano Fontana qualche mese fa ha chiesto di essere sentito e, dopo avere avanzato un'istanza per ottenere gli arresti domiciliari, ha spiegato di voler collaborare con la giustizia. Finora però non avrebbe fornito alcun contributo rilevante e, anzi, avrebbe negato le stesse contestazioni che gli vengono mosse dalle Procura. Tuttavia, come richiesto da alcuni imputati e dallo stesso boss, il giudice ha deciso di sentirlo: a fine giugno nell'aula bunker dell'Ucciardone, Gaetano Fontana dovrebbe quindi riferire quello che sa.