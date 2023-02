Messina Denaro con Graviano, ecco chi sono gli 83 boss palermitani al 41 bis e dove sono reclusi

Sono 83 i detenuti palermitani al 41 bis, su un totale di 728 registrati ad ottobre scorso (poco più dell'1,3 per cento degli oltre 56 mila reclusi in Italia), ai quali si è aggiunto a gennaio il boss Matteo Messina Denaro, catturato dopo 30 anni di latitanza. I siciliani sono in tutto 238. Per quanto riguarda i palermitani, si tratta per lo più di personaggi di peso all'interno di Cosa nostra, alcuni dei quali decisamente vecchi, da Leoluca Bagarella a Pippo Calò, solo per citarne due, che sono sepolti al "carcere duro" ormai da decenni. Tanti i boss che si trovano poi nello stesso penitenziario, anche se i contatti tra loro sono impossibili.

A cosa serve

Il 41 bis, dopo il caso dell'anarchico Alfredo Cospito, è tornato al centro del dibattito politico con toni particolarmente accesi, che finiscono però per polarizzare l'opinione pubblica e non affrontare l'argomento nel modo più corretto. Il "carcere duro", introdotto dopo la strage di Capaci, ha un'unica finalità: impedire ai mafiosi detenuti di poter continuare a mantenere contatti con l'esterno. Nel tempo, però, si è ulteriormente appesantito e spesso, per decisioni difformi prese dai tribunali di Sorveglianza sono stati aggiunti divieti e "punizioni" che la norma non prevede affatto. Per questo nel tempo non sono mancate le denunce per trattamenti ritenuti inumani e degradanti, sui quali è intervenuta anche al Corte Costituzionale. Regolarmente, poi, sono gli stessi detenuti al "carcere duro" a fare ricorso contro il rinnovo da parte del ministero della Giustizia.

Quali sono le regole

Essere detenuti al 41 bis significa prima di tutto essere sorvegliati 24 ore su 24 e vivere in una cella singola, senza alcun contatto con gli altri reclusi. Non sempre si ha diritto all'ora d'aria e i colloqui con i parenti possono avvenire solo una volta al mese e possono durare al massimo per un'ora, senza alcun contatto (c'è un vetro a separare il detenuto dai suoi famigliari). Non ci sono invece limitazioni per gli incontri con gli avvocati. La posta in entrata e in uscita viene tutta controllata e, se ritenuta sospetta o pericolosa, viene censurata. Ci sono poi delle limitazioni sul denaro che i carcerati possono avere a disposizione, ma anche sugli oggetti e i beni. Ecco chi sono i boss palermitani al 41 bis, suddivisi in base al luogo in cui sono reclusi.

L'Aquila (11)

Nel penitenziario dove il mese scorso è arrivato Messina Denaro, si trovano reclusi mafiosi del calibro di Filippo Graviano, Salvatore Lo Piccolo, Giovanni Nicchi, ma anche Giuseppe Madonia, Cesare Lupo, Ignazio Fontana, Vittorio Tutino e Giuseppe Liga, oltre a Salvatore Mulè di San Giuseppe Jato, Gregorio Palazzotto, Onorfrio Terracchio.

Opera, Milano (16)

E' nel carcere milanese di Opera che si trova il numero maggiore di mafiosi palermitani al 41 bis, a cominciare da Pippo Calò, Nino Rotolo, Bendetto Capizzi, Benedetto Spera di Belmonte Mezzagno, ma ci sono anche Calogero Lo Piccolo, Domenico "Mico" Farinella, Salvatore Biondo, Giuseppe Greco, Michelangelo La Barbera, Fabio Chiovaro, Vincenzo Galatolo, Nino Madonia, Giovanni Battaglia di Capaci, Rosario Salvatore Lo Bue di Corleone, Vito Mario Palazzolo di Carini e Vito Vitale di Partinico.

Sassari (11)

A Sassari sono reclusi in 11 al 41 bis: Leoluca Bagarella, Settimo Mineo, Giulio Caporrimo, Salvatore Madonia, Ignazio Bruno di San Giuseppe Jato, Gioacchino Cillari, Tommaso Contino, Giorgio Pizzo, Salvatore Raccuglia di Altofonte, Francesco Tagliavia e Leonardo Vitale di Partinico.

Parma (10)

A Parma si trovano invece Antonino Cinà, Salvatore Lo Piccolo, Salvatore Biondino, Fifetto Cannella, Sandro Diele, Giuseppe Fricano, Francesco Giuliano, Giuseppe Guastella, Domenico Passarello e Vincenzo Pipitone di Torretta.

Cuneo (6)

Giuseppe Biondino, Tommaso Inzerillo, Giuseppe Agrigento di San Cipirello, Francesco Bonomo di San Mauro Castelverde, Gaspare Di Maggio e Nicolò Di Trapani entrambi di Cinisi.

Spoleto (6)

Giovanni Riina, Leandro Greco, Giuseppe Calvaruso, Antonino Mancuso, Giovanni Sirchia e Vincenzo Tumminia.

Novara (6)

A Novara sono reclusi Giovanni Buscemi, Alessandro D'Ambrogio, Gregorio Di Giovanni, Francesco Guttadauro, Francesco Paolo Liga e Salvatore Rinella di Trabia.

Viterbo (5)

Giovanni Di Giacomo, Girolamo Biondino, Giuseppe Lo Bocchiaro, Andrea Quatrosi e Leonardo Vitale, entrambi di Partinico.

Roma Rebibbia (4)

A Rebibbia sono reclusi al 41 bis Pietro Aglieri, Andrea Adamo, Francesco Lo Gerfo di Misilmeri, Gaetano Maranzano e Domenico Palazzotto.

Tolmezzo, Udine (4)

Fillipo Guttadauro di Bagheria, Antonino Mangano, Carmelo Militano e Domenico Raccuglia di Altofonte.

Terni (2)

A Terni si trovano reclusi al 41 bis Giuseppe Graviano e Michele Ferrante.