Mafia, pizzo, droga e concerti neomelodici: via al processo per 24 imputati

Pizzo, droga, ma anche feste di quartiere, concerti neomelodici e rapine, nonché affari apparentemente puliti grazie alla disponibilità di due imprenditori attivi nei settori della distribuzione alimentare e delle scommesse. E' questo che avrebbero gestito i clan di Santa Maria di Gesù e Villagrazia e adesso per 24 persone, tutte coinvolte nell'operazione "Navel", messa a segno dai carabinieri del Ros a giugno scorso, inizierà il processo.

L'udienza preliminare è stata fissata per il 13 aprile all'aula bunker dell'Ucciardone, davanti al gup Ivana Vassallo. A sostenere l'accusa il procuratore aggiunto Paolo Guido e il sostituto Luisa Bettiol, che hanno coordinato l'inchiesta assieme al sostituto Dario Scaletta, oggi al Csm.

Sul banco degli imputati ci saranno: Giovanni Adelfio, Salvatore Binario, Mariano Calascibetta, Sandro Capizzi, Gioacchino Cardella, Vincenzo Fiore, Antonino Freschi, Michele Freschi, Salvatore Freschi, Francesco Guercio, Samuele Immesi, Giovanni La Mattina, Salvatore Lo Coco, Angelo Lombardo, Gaetano Lombardo, Antonino Lucera, Salvatore Luisi, Massimo Mancino, Monica Meli, Umberto Palazzotto, Salvatore Profeta, Girolamo Rao, Andrea Taormina e Ignazio Traina.

Secondo la ricostruzione dei pm, i boss avrebbero anche gestito l'organizzazione di un concerto del noto cantante neomelodico Tony Colombo, in programma per il 27 settembre del 2019 in via Mendola (una traversa di via Oreto) ma poi saltato perché la questura aveva negato l'autorizzazione. Ad occuparsi della manifestazione sarebbero stati Francesco Guercio e Girolamo Rao. Il primo lo avrebbe fatto "per accrescere la sua influenza sul territorio di Santa Maria di Gesù" ed avrebbe dunque cercato un artista particolarmente famoso, anche alla luce del suo matrimonio con Tina Rispoli, vedova del boss della Camorra Geatano Marino (ucciso nel 2012), che in quel periodo aveva riempito pagine di giornali ed era stato al centro di numerosi programmi televisivi.