Il boss Totuccio Milano torna libero, assolto in appello dall'accusa di estorsione

Il boss di Porta Nuova Salvatore "Totuccio" Milano per una mano avrebbe investito denaro sporco - precisamente 230 mila euro - nel negozio di abbigliamento "Lory's" e dall'altro lato avrebbe imposto il pizzo ai titolari dell'attività, Giancarlo Campione e Salvatore Oddo. Adesso la Corte d'Appello ha però deciso di assolvere Milano - che è tornato libero - e di confermare la condanna per gli altri due imputati.

In primo grado i tre erano stati processati con il rito abbreviato e il gup Filippo Serio aveva inflitto al boss 4 anni e 8 mesi per l'estorsione e lo aveva invece assolto dall'accusa di autoriciclaggio, a Campione e Oddo erano stati invece inflitti 3 anni ciascuno per riciclaggio. Un verdetto che adesso è stato rivisto dai giudici, che hanno accolto le tesi difensive degli avvocati Michele Giovinco e Jimmy D'Azzò, che assistono Milano.

In uno stralcio del processo che si sta svolgendo con l'ordinario, sono stati invece condannati Luigi Salerno, del clan di Palermo Centro, e Giuseppe Bosco, che avrebbero chiesto altri soldi agli imprenditori. Questi ultimi, secondo l'accusa, avrebbero pagato il pizzo per vent'anni. In un'intercettazione captata dalla guardia di finanza Salerno diceva a Bosco: "Più tardi dovresti andare da quello di là e t'anna a dare i picciuli... Ci dici Pasqua ci dici m'ha dare i picciuli... e ancora... E chistu che c'ha gghiri e n'ha dare a risposta... Ora ci vai e vedi cosa ti dici... Ava a dari 500 mila perché per Pasqua l'ama portare!". Poi, con le minacce, Bosco sarebbe riuscito a farsi consegnare complessivamente 1.600 euro, suddivisi in due tranche di 600 e mille euro, versati il 20 maggio e il 27 agosto 2016.

"Totuccio" Milano, secondo l'accusa, avrebbe continuato a spremere l'attività, anche quando per gli imprenditori si sarebbero trovati in difficoltà: "Però erano vestiti bene", commentava in un'intercettazione. E ancora: "Ci sputo in faccia a 'sti due fanghi…i capretti quello li mandò?". Tuttavia, come hanno rimarcato i difensori, il doppio ruolo del boss era difficilmente sostenibile: perché chiedere il pizzo a degli imprenditori che avrebbero riciclato i suoi soldi? E Milano, infatti, ora è stato scagionato e pure scarcerato.