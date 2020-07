"Non è un boss della mafia nigeriana", assolto dal tribunale di Treviso

Per la Procura sarebbe stato un elemento di spicco della mafia nigeriana a Treviso, in contatto con altri affiliati a Palermo, ma il tribunale della città veneta ora ha deciso di assolvere (e scacerare) Oseiwe Ewobe: con la "Eiye", la confraternita contrapposta alla Black Axe, non avrebbe nulla a che vedere, esattamente come aveva spiegato anche durante l'interrogatorio di garanzia.

L'imputato - per il quale il pubblico ministero di Treviso, Patrizia Ciccarese, aveva chiesto invece una condanna a 10 anni di carcere - era stato arrestato assieme ad altri nell'ambito dell'operazione "No Fly Zone" della squadra mobile di Palermo, messa a segno la primavera scorsa. L'inchiesta era partita dalla drammatica denuncia di una giovane nigeriana portata in Italia con la speranza di trovare un lavoro e cambiare vita e finita invece a prostituirsi, a suon di botte e minacce di morte.

Sulla scorta del racconto della ragazza, sfruttata e vittima di tratta, i poliziotti palermitani ritennero di aver scoperto un altro "cult" nigeriano oltre alla Black Axe insediato in città, sempre con quartier generale a Ballarò, la "Eiye" appunto. Per l'accusa, Ewobe sarebbe stato soprannominato "Hope" o "Hope in God" ed avrebbe partecipato a riunioni organizzative del gruppo criminale straniero. Avrebbe raggiunto - sempre secondo la Procura - il ruolo di "Eagle", cioè di "capo dei picchiatori".

L'imputato aveva già chiarito al gip la sua estraneità ai fatti: "Io non sono affiliato - aveva infatti detto durante l'interrogatorio di garanzia - ma solo un punto di riferimento per la comunità nigeriana a Treviso". Il tribunale ora gli ha creduto, assolvendolo e scarcerandolo.