Buttafuori imposti dai boss nei locali: dopo 8 mesi tra carcere e domiciliari, giovane assolto

Con i buttafuori abusivi, con la mafia che avrebbe imposto i servizi di vigilanza nei locali della città e della provincia e con le aggressioni ai titolari del "Cafè Verdone" di Bagheria, Mario Giordano (nella foto) - appena diventato maggiorenne - non c'entra nulla. Dopo circa otto mesi passati tra carcere e domiciliari, il ragazzo (difeso dall'avvocato Camillo Traina) è stato infatti assolto dal tribunale dei Minori.

Il giovane, del tutto incensurato e che si è recentemente diplomato, era stato arrestato nell'ambito del blitz "Octopus", messo a segno dai carabinieri a settembre dell'anno scorso. Il suo nome e la sua foto erano stati divulgati assieme a quelli del personaggi del calibro del boss di Ballarò, Massimo Mulè. Qualche giorno dopo, però, il gip - prendendo atto che l'indagato fosse minorenne - lo aveva rimesso in libertà, mandando gli atti alla Procura dei Minori.

Sembrava finita e, invece, il 2 novembre Giordano era stato nuovamente arrestato proprio su disposizione dei magistrati di quella Procura. Era finito al Malaspina e solo dopo diversi mesi aveva ottenuto gli arresti domiciliari. Una misura cautelare che era stata poi revocata a luglio scorso. Adesso è arrivata l'assoluzione. E la difesa di Giordano preannuncia che chiederà i danni per l'ingiusta detenzione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Di fatto l'imputato ha sempre respinto le accuse, nello specifico di essere stato tra coloro che avrebbero fatto pressioni violente sui titolari del "Cafè Verdone", anche pretendendo di mangiare e bere senza pagare il conto. Le stesse vittime - come ha sostenuto l'avvocato di Giordano durante il processo - non hanno mai fatto riferimento a lui. Di fronte a una sua fotografia avevano sostenuto che forse era tra coloro che li avrebbero tormentati, ma senza nessuna certezza. Tanto che in dibattimento uno dei gestori che era stato aggredito fisicamente ha totalmente escluso che Giordano c'entrasse qualcosa. Ha testimoniato anche l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Bagheria, Emanuele Tornatore, che ha riferito ai giudici come il ragazzo avesse in passato partecipato anche a manifestazioni contro la mafia.

Gallery