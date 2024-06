"Non dire alla maestra che ti ho picchiato", botte e insulti al figlio piccolo: in carcere la madre

Avrebbe ripetutamente picchiato e sottoposto a violenze anche psicologiche il figlio piccolo, minacciandolo pure perché non raccontasse ai suoi insegnanti a scuola l'origine dei graffi e dei lividi che il piccolo aveva sul corpo e che lei stessa gli avrebbe provocato. Non solo: la madre del bambino lo avrebbe anche costretto a vivere in un contesto molto degradato e contiguo alla criminalità. E' per questo che una palermitana di 28 anni è stata adesso arrestata dalla polizia con le accuse di maltrattamenti e lesioni.

L'inchiesta, coordinata dalla Procura, è stata compiuta dalla sezione di polizia giudiziaria, che per monitorare e cercare di prevenire conseguenze più gravi per il piccolo ha eseguito controlli e accertamenti anche di sera e di notte. Gli investigatori sono stati messi sulle tracce della donna in seguito alla segnalazione da parte di persone che la conoscevano e che sarebbero state al corrente del modo violento in cui avrebbe trattato il figlio: "Un contributo civile che mostra la sensibilità della comunità - si legge in un nota della polizia - che concorre ad abbattere il muro di omertà che caratterizza questi contesti sociali". E fondamentali sono stati anche gli insegnanti della scuola frequentata dal piccolo.

Secondo la ricostruzione della Procura, non solo l'indagata - che ora si trova reclusa al Pagliarelli - avrebbe picchiato il bambino, ma lo avrebbe anche insultato e sottoposto a violenze psicologiche. In particolare lo avrebbe istruito perché mentisse proprio ai suoi maestri se gli avessero chiesto come si fosse procurato i graffi ben visibili che aveva sul corpo.