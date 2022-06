Madonie, verso le mappe di paesaggio: coinvolti pure diversi plessi scolastici

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nelle scorse settimane erano state le associazioni, le istituzioni, le comunità locali a partecipare ai workshop sull’argomento. In questi giorni invece sono stati gli studenti dell’Istituto Istruzione Superiore Pietro Domina di Petralia Sottana (a cui fanno capo il Liceo Linguistico di Alimena; il Liceo Scienze Umane di Petralia Sottana; l’IPSEOA di Castellana Sicula; l’ ITCAT di Polizzi Generosa; l’ ITEE di Petralia Soprana), ad essere coinvolti in un seminario on line e dare così il loro contributo alla redazione delle “mappe di Paesaggio delle Madonie”, il progetto sperimentale in Sicilia che punta a mettere insieme ricordi, tradizioni, dialetti, usanze, contestualizzati nel territorio dove la comunità vive, con le sue testimonianze storico architettoniche e paesaggistiche, riscoprendo prodotti tipici del territorio, usi e costumi, e proiettando il tutto in una dimensione futura. Coinvolti quindi gli studenti di ben 5 plessi scolastici i quali entro il giorno 10 giugno 2022 dovranno restituire agli organizzatori del progetto un questionario compilato segnalando tradizioni, eccellenze paesaggistiche e architettoniche, usi e costumi, sapori, tutti gli elementi che riterranno importanti e da tutelare inserendoli in questa mappatura delle Madonie. Preziosa in questo caso la collaborazione del dirigente scolastico Ignazio Sauro e della docente Giuseppina Provinzano.

A realizzare questa mappatura del paesaggio delle Madonie è l'azienda Sintesi di Viagrande (Ct), attiva in Sicilia in diversi progetti di valorizzazione del territorio, e qui, per conto dell'Unione Madonie, ha realizzato il ciclo di seminari online "Raccontaci una storia". Nei vari interventi, moderati da Dario Garozzo sono intervenuti : Martina Indelicato, coordinatrice del progetto che ha spiegato agli studenti come completare le procedure per aderire a "Raccontaci una storia" e partecipare alla realizzazione delle mappe di paesaggio; Giovanni Nicolosi, consulente esperto del progetto e imprenditore nel turismo naturalistico e sostenibile che ha evidenziato l'importanza di sviluppare progetti turistici sul territorio, raccontando le proprie esperienze già sperimentate per valorizzare le Gole del Tiberio, Parco Avventura e Zip line; Rosario Garozzo, consulente esperto del progetto e fautore della piattaforma multimediale BuonaStrada che ha sottolineato l'importanza di mettere in rete i punti d'interesse già fortemente attrattivi turisticamente con i luoghi o monumenti meno fortunati presenti nel territorio, soluzioni oggi possibili grazie alle nuove tecnologie. Il tutto fa parte di un progetto più ampio che punta a rafforzare il concetto di “identità dei luoghi e della partecipazione delle Comunità, abbinata a nuovi servizi “intelligenti”, che sono le direttrici del progetto sul turismo finanziato all’Unione dei Comuni Madonie

. Si tratta di un intervento, finanziato dall’Assessorato regionale al Turismo, che fa parte dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) dal titolo: “Organizzare la Destinazione turistica di Comunità” Conclusa la fase di coinvolgimento degli istituti scolastici delle Madonie, si continuerà con le comunità locali per sensibilizzare i cittadini sull'importanza del territorio e le molteplici opportunità offerte da un’attenta e sostenibile fruizione, pertanto sono stati programmati altri seminari nei comuni delle Madonie: "Quando si dice paesaggio" 10 giugno ore 18:00 - sala consiliare - San Mauro Castelverde (PA) "Conoscere il paesaggio Madonita" 11 giugno ore 11.00 - sala consiliare - Pollina (PA) "Anche io partecipo a valorizzare il patrimonio locale" 11 giugno ore 18:00 - mulino Asiniddaru - Scillato (PA) Questo progetto consentirà di costruire un modello di organizzazione e gestione della destinazione turistica (Destination Management) fondato sulla centralità delle Comunità locali e delle relazioni umane che consentono di scoprire l’identità dei “luoghi” attraverso l’incontro e la narrazione. Sarà rafforzato il processo di “trasformazione esperienziale”.

Soddisfatto il presidente dell’Unione Madonie Pietro Macaluso. Il finanziamento di questo progetto è motivo di grande orgoglio. L’obiettivo è quello di valorizzare le preziosissime risorse naturali, culturali e artistiche che le Madonie offrono attraverso un approccio integrato e innovativo dal punto di vista della promozione e della commercializzazione.