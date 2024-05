Iniziativa per la promozione della lettura nelle Madonie: coinvolti otto comuni

Nasce dal Maggio dei libri 2024 il patto intercomunale per la Lettura nelle Madonie. “Una comunità che legge” coinvolti 8 comuni, capofila Gangi e poi ancora Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Geraci Siculo, Petralia Soprana e Petralia Sottana.

Sono ben 45 gli eventi dedicati alla promozione della lettura, 6 incontri di letture e musica, denominati con il termine eroico di “Maratona” (che si svolgono allo stesso momento in ogni comune), 2 mostre dedicate alla letteratura per ragazzi, 2 festival letterari, 15 presentazioni di libri con gli autori, 8 appuntamenti dedicati ai giovani lettori, 3 incontri organizzati dalle consulte giovanili, 2 incontri dedicati al patrimonio archivistico e al libro antico.

Una kermesse letteraria nata dalla volontà delle comunità delle Madonie di promuovere insieme la lettura, ma non solo, la vita lenta, il benessere e il cibo genuino, l’amore verso le tradizioni, la cura verso i piccoli. Un modo per ampliare la platea dei lettori abituali e per avvicinare alla lettura anche i non-lettori, moltiplicando le occasioni di contatto con i libri nei diversi luoghi e momenti della vita quotidiana. Occasioni rivolte a tutte le fasce d'età.

A Gangi sabato prossimo, alle 16,30, Palazzo Bongiorno ospiterà la presentazione del libro “Sicilia, isola della Salute” scritto da Alberto Maringhini e domenica (12 maggio), alle 17, nella Sala polifunzionale, sotto piazzetta Vitale, “Poeti e narratori di Gangi di ieri e di oggi: cantori delle cose e degli uomini”, presentazione del libro a cura di Raffaele Mocciaro e Graziella Lapunzina. Il 14 maggio, alle 11, nell’Auditorium ITE - IIS “G. Salerno” “Il matrimonio siciliano. Esempio di un residuo storico in via d’estinzione” libro di Salvatore Lipari. Da non perdere l’appuntamento del 24 maggio, alle ore 17, nei locali della Società Operaia “Mutuo Soccorso” con il convegno studi “Archivi storici e studi di Storia locale tra Madonie ed Erei: il patrimonio archivistico come risorsa per le comunità locali, stato e prospettive”.

“Un evento unico che coinvolge 8 comunità grazie all’impegno degli amministratori locali e di Carola Lo Nero che ha fatto da collante – ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello - riuscire ad organizzare in quattro settimane tanti eventi dedicati alla promozione della lettura è sicuramente un successo, una sinergia tra pubblico, privati, istituzioni culturali, scuole, associazioni, singoli cittadini. Il Patto è uno strumento votato al sostegno della lettura come pratica sociale diffusa”.

L’assessore alla cultura del comune di Gangi Roberto Franco: “Un patto intercomunale che vuole riconoscere la promozione della lettura come diritto fondamentale per tutti i cittadini e come competenza da diffondere nella comunità. La lettura, è infatti quella che più ha a che fare con la costruzione e la crescita della personalità individuale allarga lo spazio del nostro sguardo e della nostra sensibilità”.