Madonie, presentato il calendario 2024 dedicato all'Unesco Global Geopark

È dedicato al valore geologico del territorio, il calendario 2024 dell'Ente Parco delle Madonie, oggi ufficialmente presentato a Palermo dal commissario dell'Ente, Salvatore Caltagirone, all'assessore regionale al Territorio ed Ambiente Elena Pagana che ha espresso parole di apprezzamento per il progetto editoriale consegnatole.

Un calendario geologico, anzi, un "geocalendario", dalla grafica chiara e lineare, in monopagina, realizzato con risorse interne dell'Ente col supporto della Uob3 e la preziosa competenza dei geologi Alessandro e Fabio Torre.

"Il 2024 - afferma il commissario Caltagirone - rappresenta per le Madonie un anno decisivo durante il quale puntiamo al perfezionamento del riconoscimento Unesco in seno all'Unesco Global Geopark di cui siamo parte integrante. Vent'anni fa l'Ente entrava a fare parte del progetto dei Geoparchi ed in quell'occasione proprio a Petralia Sottana si firmava la cosiddetta Carta delle Madonie, che riscriveva a livello mondiale le regole di accesso alla prestigiosa rete dei Parchi ad elevato valore geologico. Ecco, perché questo calendario, fortemente voluto in occasione del ventesimo anniversario, con immagini suggestive, che invitano i cittadini del Parco, e non solo, a riflettere sul valore della biodiversità e sulla necessità di comprensione e tutela delle valenze non solo geologiche, ma più in generale naturistiche del nostro territorio".