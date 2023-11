Madonie, in migliaia in piazza per salvare l'ospedale di Petralia: "Il diritto alla salute è inalienabile"

Questa mattina migliaia di cittadini delle Madonie sono scesi in piazza, a Petralia Sottana, a difesa dell’ospedale Madonna Dell’Alto. A promuovere la manifestazione, il comitato cittadino Petralia Sottana, il Movimento civico “Pediatria a Petralia” e le consulte giovanili, coinvolgendo i sindaci del Distretto Sanitario 35, i consigli comunali, le parrocchie della diocesi, le associazioni e i cittadini. Presente anche il vescovo della diocesi di Cefalù, Giuseppe Marciante.

Intorno alle 10 il corteo è partito dai campetti di Santa Lucia, per raggiungere l’ospedale delle Madonie, che versa da tempo in condizioni di emergenza: negli ultimi anni sono stati smantellati il punto nascita e il reparto di ortopedia, cardiologia, mentre l'ospedale si trova privo del reparto di pediatria dal 2021, quando l'ultimo pediatra che vi lavorava è andato in pensione. Ad oggi, il corretto funzionamento del presidio sanitario è messo in crisi dalla mancanza di 60 unità tra medici e personale sanitario, che rischia di portare alla chiusura del reparto di medicina e chirurgia, sancendo di fatto la morte della struttura.

"L’ospedale Madonna dell’Alto - spiega Damiano Librizzi del comitato cittadino Petralia Sottana - è l’unico presidio sanitario delle Alte Madonie. Se dovesse chiudere questa struttura, saremmo costretti a spostarci a Cefalù o Termini Imerese, vale a dire a circa 70 chilometri di distanza. E' inaccettabile che l’entroterra siciliano, che vive già tante difficoltà legate alla carenza di infrastrutture e servizi, rischi di essere privato anche dell’ospedale".

"E' inutile parlare del diritto a restare in questi posti - aggiungono Aldo Nasello e Tiziana Albanese delle Consulte Madonie - se non si riescono a garantire diritti fondamentali, come quello alla salute. Quella per salvare l’ospedale Madonna dell’Alto è una battaglia per salvare il futuro delle Madonie e di quei giovani che, nonostante le difficoltà, provano a non cedere al ricatto dell’emigrazione forzata".

Soprattutto l’assenza del pediatra ha creato negli ultimi anni innumerevoli difficoltà. "Il movimento civico Pediatria a Petralia - dice Manuela Ferrara - che si è costituito a seguito di un increscioso evento, pretende che venga reinserita la figura del pediatra all’interno della struttura, venga potenziata l’attività del Ppip così da poter garantire i livelli minimi di assistenza".

"Senza salute non si può vivere nelle aree interne - spiega il sindaco di Petralia Sottana, Pietro Polito, a nome dei colleghi del distretto sanitario 35 -. Vogliamo che il lungo lavoro che da più di un anno ha coinvolto tutte le parti in causa, compresa l’Asp di Palermo e l’assessorato regionale della Salute, venga realizzato. La cosa più urgente oggi è che arrivino nuovi medici per riempire i reparti a rischio chiusura e per dare supporto al personale medico già attivo e stremato. Bisogna riempire la pianta organica approvata nel 2019 anche tramite l’attingimento a graduatorie di altre Asp e l'indizione di bandi per medici comunitari ed extracomunitari. Non ci possono essere cittadini di serie A e di serie B".

Secondo il vescovo di Cefalù, monsignor Giuseppe Marciante, "questo è, in qualche modo, il giorno del risveglio delle nostre comunità. Non possiamo dormire sogni tranquilli quando tanti problemi attanagliano la vita dei nostri territori. La comunità si è svegliata per portare all'attenzione di chi ci governa il tema dell'ospedale; la salute è un diritto inalienabile dei cittadini. A maggior ragione per le aree interne. Il secondo risveglio deve essere quello sul tema degli incendi: occorre lavorare per prevenire gli incendi. L'altro tema sul quale dobbiamo svegliarci è quello delle strade. Non possiamo accogliere turisti se non ci sono servizi: se un turista non trova un ospedale e non trova le strade scappa. C'è ancora un altro problema serio: il tema del lavoro. Bisogna creare opportunità di lavoro per i nostri giovani. Più i nostri territori si spopolano e meno saranno i servizi. Per la politica spesso contano i numeri perché portano voti e i numeri portano investimenti. L'augurio è che questo ospedale diventi "ospedale della vita". Tutti abbiamo diritto alla vita dalla nascita all'ultimo respiro".