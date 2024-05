Madonie, geologia e natura in vetrina con la Settimana europea dei Geoparchi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Torna la Settimana europea dei Geoparchi, appuntamento tanto atteso dai visitatori e turisti, organizzato da ogni Geoparco aderente alla rete “European Geoparks Network” (EGN) e al “Global Geoparks Network” (GGN), per promuovere il geoturismo attraverso attività istituzionali che mirano principalmente alla conoscenza e alla divulgazione del patrimonio geologico, al pari di quello naturale e culturale. Dal 18 maggio al 4 giugno, tante le iniziative inserite nel programma del Parco delle Madonie che vede coinvolti nell’organizzazione Comuni, scuole, associazioni locali, punti Qui Parco, per condurre i visitatori alla scoperta dei geositi esistenti. Dalle visite museali ai percorsi laboratoriali (arti e tradizioni), passando all’escursionismo religioso e gastronomico con percorsi nei Comuni del Parco.

Dagli ulivi di San Mauro Castelverde al variegato Museo di Contrada Paratore a Castellana, dalle osservazioni astronomiche all'Abies di Vallone Madonna degli Angeli, le ceramiche di Collesano, gli itinerari dell'acqua a Scillato, per arrivare ai fossili di Piano Battaglia ed il Museo di Sculture si Salgemma nella Miniera Italkali, il programma è estremamente ricco. E poi ancora la transumanza di Geraci, il sentiero geologico di Isnello, il sentiero di Biagio Conte, le escursioni e la montagna terapia in collaborazione con il CAI ed il Camminaparco, o alla scoperta di Pollina e Caltavuturo, "La Settimana Europea dei Geoparchi – dice il Commissario dell'Ente Parco, Salvatore Caltagirone – è un appuntamento che punta a valorizzare gli aspetti geologici delle Madonie. Ogni geosito, per il suo valore scientifico, incuriosisce studiosi provenienti da ogni parte del mondo, e può essere un attrattore in grado di ospitare diverse attività di fruizione, e sviluppare alternative forme di economia locale che generano flussi turistici".

"Ogni Geopark – conclude – costituisce un laboratorio naturale utile alla didattica, attraverso il quale è possibile sviluppare nuove forme di approccio scolastico legate alla geografia ed agli effetti dei cambiamenti climatici". Tutte le visite sono guidate, programma completo sul sito dell'Ente Parco e su tutti i suoi canali social. Vi aspettiamo. Sul sito dell'Ente parcodellemadonie.it il porgramma in dettaglio.