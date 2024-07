Madonie, partite oggi le operazioni previste dal piano contenimento daini varate dall'Ente

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Le attività di controllo sono iniziate da Petralia Sottana e Castellana e, secondo quanto previsto nello specifico piano e dal quadro normativo di riferimento che l'Ente Parco sta applicando, proseguiranno anche nei prossimi giorni in altre aree in cui la presenza della specie è particolarmente cospicua. I primi capi derivanti dalle attività di controllo saranno destinati per il supporto alimentare di rare specie di rapaci necrofagi, a Piano Farina e alle voliere in cui sono alloggiati i grifoni allestite a Isnello. "Si tratta di una notizia molto attesa dalla comunità madonita e che sottolinea l'attenzione massima verso questa problematica da parte dell'Ente Parco", afferma il Commissario straordinario Salvatore Caltagirone.

Si rafforza, infine, il partenariato interistituzionale tra soggetti pubblici e i privati aderenti alla long list per l'utilizzo delle carni degli ungulati selvatici derivanti dagli interventi di controllo. Tra i primi a supportare le attività di gestione, il Comune di Castelbuono che tramite il sindaco Mario Cicero ha offerto la propria disponibilità a collaborare fornendo un prezioso supporto logistico mettendo a disposizione locali idonei a garantire la catena del freddo e un adeguato stoccaggio dei capi. Anche il Comune di Collesano (dove sono previsti i prossimi interventi) guidato da Tiziana Cascio e l'amministrazione di Isnello retta da Marcello Catanzaro hanno già espresso ufficialmente adesione al partenariato: forniranno entrambi idonee strutture per agevolare le operazioni di gestione dei capi.