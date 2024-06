Madonie, apre la nuova sede della Uil Scuola

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Apre la nuova sede della Uil Scuola a Bivio Madonnuzza, nel cuore delle Madonie. “E’ un importante traguardo che ha l’obiettivo di supportare e rappresentare il personale scolastico della Sicilia”, afferma lo stesso segretario generale Claudio Parasporo. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali, membri del personale scolastico e cittadini. Il nuovo ufficio servirà come punto di riferimento per docenti, personale Ata, dirigenti scolastici e tutti i professionisti del settore educativo. Sarà offerto loro consulenza, assistenza e supporto in tutte le questioni lavorative e sindacali. "Siamo convinti - continua Parasporo - che una presenza capillare sul territorio ci permetterà di rispondere in modo più efficace alle esigenze e alle problematiche che i nostri iscritti affrontano ogni giorno”. L'ufficio, in via Sacerdote Pietro Gennaro 4, sarà aperto al pubblico con orari di apertura flessibili per venire incontro alle necessità del personale scolastico. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3505018049 o via email all'indirizzo madonie@uilscuola.it.