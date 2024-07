Macelleria Palermo ancora in mostra: la mafia più violenta nelle foto di Naccari e Lannino

Torna nel Palermitano Macelleria Palermo, la mostra fotografica itinerante di Franco Lannino e Michele Naccari che offre uno sguardo crudo e realistico sulla violenza mafiosa che ha segnato il capoluogo siciliano negli anni Ottanta e Novanta. Attraverso 44 scatti in bianco e nero, allestiti al Castello di Carini per la decima esposizione del progetto, la mostra documenta scene di delitti mafiosi, rappresentando un viaggio visivo e testuale nella sanguinosa storia della città.

In mostra dal 18 luglio al 18 agosto, sarà arricchita da effetti multimediali per un'esperienza immersiva altamente coinvolgente. L'esposizione non è solo un tributo ai tragici eventi del recente passato, ma anche un richiamo alla memoria collettiva siciliana più dolorosa e profonda, affinché le nuove generazioni comprendano l'entità degli orrori che Palermo ha vissuto. Le fotografie, crude, forti, brutali mostrano l'immediato dei più clamorosi omicidi avvenuti a Palermo, catturando momenti di delirio e di sangue, ma anche di tenerezza e umanità.

Valentina Mignano, promotrice dell’esposizione a Carini insieme all’associazione Jonathan Livingston Odv, descrive le immagini come un ritratto senza filtri dei metodi propri della criminalità organizzata, un percorso visivo che scende nei dettagli “operativi” di cosa nostra (dall'incaprettamento alle esecuzioni più atroci). Un documento che mostra Palermo, nelle parole di Franco Lannino, come una "macelleria" segnata da violenza e omertà. La mostra offre anche un'audio-guida gratuita, che fornisce ulteriori dettagli sui momenti rappresentati. Particolare rilievo verrà dato alla fotografia che mostra un carabiniere che reca in mano verso l'ignoto la borsa di Paolo Borsellino (che conteneva l’agenda rossa del magistrato) scattata dal fotoreporter Lannino in via D'Amelio esattamente 32 anni fa.

La mostra è stata allestita negli ultimi tempi in varie regioni italiane, dal Friuli alla Lombardia, passando per la Calabria, e suscitando il vivo interesse dei visitatori della penisola. Il Castello di Carini si pone adesso come sede d'eccezione per gli scatti di Lannino e Naccari, non solo per la bellezza e la struggente storia che lo segna da secoli, ma anche come luogo che crea continuità con il tema dell'esposizione: il maniero arabo-normanno infatti contiene al proprio interno un'ala in cui sono custoditi i "Pupi antimafia" del puparo Angelo Sicilia (da Pio La Torre a Peppino Impastato, passando per il giudice Livatino). Macelleria Palermo è così un'importante occasione per mantenere viva la memoria storica e rappresenta un potente strumento educativo e di sensibilizzazione per la comunità contro questa piaga sociale. La visione è consigliata a un solo pubblico adulto.

Al vernissage, che avrà luogo il 18 luglio alle ore 17.30, oltre al fotoreporter Franco Lannino, saranno presenti per dialogare in una tavola rotonda il professor Michele Cometa, docente di Storia della cultura e Cultura visuale all'Università di Palermo, il presidente della Commissione Antimafia Antonello Cracolici, la professoressa Alessandra Dino, studiosa dei fenomeni della criminalità organizzata (Università di Palermo), la scrittrice Gemma Mannino Contin e il sindaco di Carini Giovì Monteleone. Durante l’inaugurazione la cantante Linda Armetta si esibirà con alcuni brani musicali, accompagnata dal chitarrista Gianni La Rosa. Grazie al lavoro dell'associazione Jonathan Livingston, in occasione del vernissage sarà restituito alla città di Carini un nuovo spazio: la sala meeting sita nell'atrio del Castello, rimodernata, ampliata e pronta per un rilancio culturale: un nuovo spazio per eventi espositivi di alto profilo culturale.