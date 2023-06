VIDEO | Lutto nazionale per Berlusconi, a Palermo c'è chi piange e chi festeggia: "Era come un nonno", "Persona controversa"

Nel giorno dei funerali di Stato dell'ex premier, scomparso a 86 anni, e dopo le polemiche nate all'interno dei partiti, siamo stati in giro per il centro per conoscere il pensiero dei palermitani. Pensieri contrapposti: "Scelta esagerata", "Lo merita, ha fatto tanto"