Termini, è il giorno dell'ultimo saluto a Sofia: l'amministrazione proclama il lutto cittadino 

Termini oggi saluterà Sofia Costantino, la mamma 23enne morta giovedì scorso a causa di un malore. L’Amministrazione comunale, interpretando il dolore dell'intera comunità, ha proclamato il lutto cittadino e disposto l’esposizione della bandiera a mezz’asta negli uffici pubblici. “Non conoscevo Sofia, se non di vista - ha dichiarato il sindaco Maria Terranova - ma Termini non è una città grandissima e, alla fine, basta poco per sentirci tutti parte della stessa famiglia. Capisco bene, dunque, come si sente tutta la città in questo momento: stordita, incredula, impotente. Sofia era giovanissima, bellissima. Lascia una bambina e un’intera comunità nel dolore. A nome di tutta Termini Imerese mando un abbraccio ai familiari di Sofia. E mando un bacio a te Sofia, ovunque tu sia”. I funerali della giovane donna si terranno oggi pomeriggio, alle 15, nella Chiesa Madre.