Ha sfidato le fiamme ed è morta per salvare i suoi cavalli, lutto cittadino a Cefalù

E’ morta a causa delle fiamme che aveva deciso di sfidare per portare in salvo i suoi cavalli. E' morta a soli 42 anni Maria David, la donna deceduta ieri a causa dei roghi che hanno funestato Cefalù e tutta la provincia di Palermo. La tragedia ha scosso profondamente la comunità cefaludese e che il sindaco Daniele Tumminello ha deciso di proclamare il lutto cittadino per lunedì 25 settembre. Lunedì prossimo, alle 9.30, sarà celebrato il funerale della donna nella Basilica Cattedrale.

"La città di Cefalù vive con dolore e forte sofferenza - si legge in una nota diffusa dal primo cittadino - la perdita di Maria David, occorsa tragicamente nel corso dell’incendio di ieri, che ha devastato il territorio cefaludese. Per manifestare sentimenti di solidarietà, vicinanza e affetto alla famiglia di Maria, nello spirito di unità di una comunità, quella cefaludese, così profondamente colpita, il sindaco ha deciso di proclamare il lutto cittadino in onore di Maria David in occasione della giornata dei suoi funerali".

In occasione della giornata di lutto cittadino saranno esposte a mezz'asta le bandiere all’esterno del Municipio e saranno vietate le attività ludiche e ricreative e ogni attività pubblica in contrasto con il lutto stesso.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna, alla notizia degli incendi si stavano sviluppando nella zona, era andata insieme al fratello e al padre nel loro maneggio per mettere al sicuro gli animali. Sembra che Maria David, esperta nell’equitazione, abbia perso l’orientamento a causa della scarsa visibilità mentre cercava di allontanare i cavalli. Le fiamme però l'avrebbero sorpresa senza lasciarle scampo. A ritrovare il corpo sarebbero stati poi i carabinieri, vicino a un canale, che hanno recuperato il corpo con il supporto dei vigili del fuoco e sentito i familiari per ricostruire la dinamica della tragedia.

Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social da conoscenti e amici della donna. "Chi non conosceva Maria non può capire che persona era, sempre solare, con la battuta pronta per sdrammatizzare. Vogliamo ricordarti cosi ma vogliamo far sentire una m... tutti coloro che appiccano gli incendi. Non doveva finire così", dice un amico. "Non dimenticheremo mai il tuo sorriso, la tua grinta e l'amore che provavi per i tuoi cavalli. Ci mancherai, Mari", dice un'altra conoscente.

Oltre a Maria David anche un uomo di 68 anni, Salvatore Albano, ha perso la vita a causa degli incendi che hanno colpito la zona di Partinico. L'uomo, andato in pensione a novembre scorso, non è morto fra le fiamme ma avrebbe avuto un infarto. Non è di questo avviso la figlia della vittima che sui social scrive: "Sei stato lasciato solo. Non è stato un attacco di panico come dicono i giornali, sei morto per intossicazione. Nessun vigile del fuoco è venuto ad aiutare te e gli zii a spegnere le fiamme. Nessuno".