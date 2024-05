C'è il Water Festival a Mondello, chiuso alle auto un tratto di viale Regina Elena

Tutto pronto per il Water Festival a Mondello. Scatta domani la manifestazione che vedrà una porzione del lungomare trasformarsi in una sorta di palazzetto dello sport all'aperto con diverse discipline in programma dal sup al beach volley. Già da oggi, invece, sono partite le limitazioni alle auto per consentire lo svolgimento della rassegna.

Con un'ordinanza emessa dall'ufficio Traffico e mobilità ordinaria, è stata disposta la chiusura al transito veicolare fino al 5 maggio di viale Regina Elena, tra la via Circe e la via Teti (escluse), ovvero in quel tratto che si trova subito dopo lo stabilimento, nella direzione che va verso piazza Mondello. Il provvedimento del Comune prevede anche che sarà lasciata libera una carreggiata di tre metri per consentire il passaggio di mezzi di soccorso in emergenza e dei residenti titolari di passi carrabili regolarmente autorizzati.