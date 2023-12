Lungomare Cristoforo Colombo, arriva il percorso pedonale: "Stop ad auto parcheggiate e pericoli"

Stop ai pericoli per chi passeggia sul lungomare Cristoforo Colombo, da Vergine Maria fino all'Addaura. L'ufficio Mobilità sostenibile del Comune ha infatti disposto la creazione di un percorso pedonale sul lato destra della strada in direzione Mondello.

Nell'ordinanza, firmata dal dirigente Alessandro Carollo, si tiene conto del fatto che "nel periodo della stagione balneare le borgate (Vergine Maria, Addaura, Mondello) sono meta di numerosi villeggianti stagionali e avventori che accedono alle strutture balneari mediante ingressi pedonali siti lungo il viale Cristoforo Colombo" e che "la strada risulta sprovvista di marciapiede, e i veicoli in sosta arrecano notevoli difficoltà ai pedoni".

L'amministrazione ritiene inoltre che "occorre salvaguardare e innalzare il livello di sicurezza stradale e attuare soluzioni idonee a migliorare la fluidità della circolazione" e che "è opportuno regolamentare la circolazione veicolare come di seguito indicato al fine di tutelare la pubblica incolumità e di rendere agevole la percorribilità dei mezzi in transito e di evitare incidenti".

Da qui l'istituzione del percorso pedonale che si troverà nel tratto che va dallo slargo in cui via Nostra Donna del Rotolo si unisce al lungomare Cristoforo Colombo sino al civico 3533 dello stesso lungomare, in corrispondenza di via Annibale. Si riprenderà poi al civico 3873, di fronte a via Lorenzo Marques, e proseguirà fino al civico 3949, all'altezza più o meno di via Gualtiero da Caltagirone. Infine l'ultimo tratto sarà dal civico 4297 al 4380, all'altezza del Roosevelt.

Per la creazione dell'area riservata ai pedoni, che sarà larga un metro e 20, sarà disegnata una striscia sulla strada, apposta la segnaletica verticale e collocati dissuasori di sosta. Resta da capire cosa ne sarà dei tratti che rimarranno senza percorso pedonale.