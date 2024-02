Percorso pedonale sul lungomare, il Comune ci ripensa: non si farà all'Addaura ma solo per 150 metri a Vergine Maria

Il percorso pedonale, per ovviare all'assenza di marciapiedi sul lungomare Cristoforo Colombo, doveva partire da Vergine Maria e attraversare praticamente tutta l'Addaura fino all'area davanti al Roosevelt. E' quanto era stato stabilito da un'ordinanza dello scorso dicembre dell'ufficio Traffico del Comune. Ma lo stesso ufficio ora fa marcia indietro, annulla il precedente provvedimento e, con una nuova ordinanza firmata lo scorso 23 febbraio, limita la "striscia" riservata a i pedoni soltanto alla zona vicino alle spiagge di Vergine Maria: quella principale e quella conosciuta soprattutto dai residenti come "Mamma Leone".

I dissuasori a protezione di chi cammina sul lato destro della strada, in direzione Mondello, saranno dunque sistemati in un tratto di circa 150 metri: dallo slargo di via Nostra Donna del Rotolo, di fronte al civico 600 del lungomare Cristoforo Colombo fino all'accesso al mare che si trova all'altezza del civico 750. A occuparsene sarà l'Amat che dovrà anche provvedere alla segnaletica.

"Siamo soddisfatti del provvedimento anche alla luce delle modifiche apportate", dice il consigliere comunale Leopoldo Piampiano, che si era fatto portavoce delle esigenze dei residenti di Vergine Maria, proponendo l'istituzione del percorso pedonale. "La mia istanza era proprio mirata alla messa in sicurezza di quel tratto vicino alle spiagge, molto affollato soprattutto in estate. Con l'installazione degli archi si eviterà la sosta selvaggia in prossimità della curva e calerà il rischio incidenti", aggiunge Piampiano. Il resto del lungomare, invece, rimarrà un'incognita per i pedoni: senza marciapiedi e senza alcuna protezione.