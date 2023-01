Aspra, una foto del lungomare finisce su National Geographic

Bagheria, con la sua colorata frazione marinara di Aspra, ha conquistato un posto sulla prestigiosa rivista The National Geographic. A pagina 3, per rappresentata la Sicilia, è stato scelto infatti il borgo marinaro di Aspra. The National Geographic Magazine è una rivista mensile della National Geographic Society pubblicata in moltissimi paesi del mondo e tradotta in 31 lingue diverse, contando il numero di ben cinquanta milioni di lettori al mese.

Ma non solo: la rivista ha dato spazio anche alle ville bagheresi con delle foto panoramiche su Villa Palagonia, Villa Valguanera e Villa Cattolica. "Una conquista importante per il borgo e Bagheria - commenta l'assessore con delega al Borgo marinaro di Aspra, Andrea Sciortino - numerosissimi sono i lettori di questa importante rivista letta in tutto il mondo, vedere una bellissima foto della nostra Aspra inorgoglisce tutta l'amministrazione comunale.

Scienza, storia, wild life, viaggi e ambiente sono tra gli argomenti del National Geographic, e ora anche Aspra ha il suo pezzettino di storia nella prestigiosa rivista, una bella pubblicità per la frazione.