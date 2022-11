Teatro Politeama, lunedì la "Giornata dell’Orgoglio dell’Appartenenza all’avvocatura e dell’accoglienza dei giovani"

Lunedì 7 novembre al Teatro Politeama “Garibaldi” andrà in scena la “Giornata dell’Orgoglio dell’Appartenenza all’Avvocatura e dell’Accoglienza dei Giovani”. La cerimonia, giunta alla sesta edizione, si svolgerà a partire dalle ore 16.00. Istituita nel 2016 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, la giornata ha lo scopo di accogliere i giovani futuri avvocati e trasmettere loro i principi fondamentali della professione forense, nonché l'orgoglio di “essere Avvocati”.

Verranno premiati i colleghi e le colleghe con 50 e 60 anni di attività nonché coloro che nel corso della loro carriera lavorativa si sono contraddistinti in funzioni istituzionali dell’avvocatura e in funzioni sociali e pubbliche. I giovani avvocati abilitati durante la sessione di esami 2021/2022 presteranno l’impegno solenne nel corso dell’evento e saranno attribuite le borse di studio istituite in memoria di Donato Messina e Andrea Ajello. Verranno premiate le “toghe d’oro”, i candidati che, nel corso delle sessioni di esami, hanno ottenuto il maggior punteggio nella valutazione complessiva.

Ci sarà spazio anche per il Premio Maurizio Bellavista, intitolato alla memoria di uno dei decani dell’avvocatura palermitana. Un intermezzo musicale accompagnerà la cerimonia del Politeama, che si chiuderà con il giuramento e l’impegno solenne dei giovani avvocati. A condurre la manifestazione sarà la giornalista Elvira Terranova.