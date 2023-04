Il cane mascotte dell'università ha un tumore, studenti aprono raccolta fondi: "Ha bisogno di cure"

Luna, il cane dell’università degli studi di Palermo, ha bisogno di cure e gli studenti dell’ateneo aprono una raccolta fondi. "Luna - si legge nell'appello postato su gofund.me - è una delle cagnoline che vive a UniPa, in viale delle Scienze. Ha 8 anni e da circa 7 vive nel campus dove è la mascotte di tutti coloro che frequentano l’università. Ora Luna ha bisogno di importanti cure".

La solidarietà intorno alla cagnolina si è attivata rapidamente. Irene Ferrara, una rappresentante dell'università degli studi di Palermo, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per permettere ad Anna, la signora che da anni si occupa di Luna, di farla visitare e curare. "Luna, infatti, ha un tumore alla zampa molto grave in stato avanzato - dice - e adesso, in seguito ad un incidente, forse dovrà amputare la zampa. Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile a questo link".