Tecnofinanza, alla Lumsa arrivano tre "cacciatori di teste" in cerca di talenti

Tre “cacciatori di teste” (o head hunters) di tre società della consulenza aziendale (Pwc, Bip e WeHunt) in cerca di talenti nell’ambito fintech al dipartimento GEC (Giurisprudenza, economia e comunicazione) Lumsa di Palermo. E’ una parte del programma in calendario domani pomeriggio (giovedì 11 aprile dalle 17 alle 19.30) nell’Aula Magna di via Parlatore 65 organizzato dal Corso di Laurea magistrale in Economia e Management e dall’insegnamento di Fintech, tenuto da Dario Ignazio Marino, dal titolo “Fintech & Financial Services: opportunità e competenze. L’università incontra recruiter e società di consulenza”.

Questo evento, una Lumsa Fintech Class, rientra nelle attività didattiche del corso ed è pensato come una lezione incentrata su una tavola rotonda interattiva animata da accademici, recruiter e aziende di consulenza, per esplorare le frontiere del fintech e le competenze richieste in questo settore.

L’incontro si articola in 2 sessioni. La prima, inizierà con i saluti di Sergio Paternostro, presidente del corso di laurea in Economia e Commercio e una breve introduzione di Giovanni Battista Dagnino, presidente del corso di laurea in Economia e Management, ed entrerà nel vivo con la tavola rotonda tra i relatori, che sarà aperta e moderata da Dario Ignazio Marino, professore a contratto di Finanza aziendale e Fintech, Università Lumsa. Le imprese invitate all’evento costituiscono dei veri e propri punti di riferimento nella consulenza e nella ricerca di talenti per il mercato e hanno tutte una sede operativa a Palermo. Parteciperanno: Mariangela Deledda – senior director & Board Member WeHunt; Marco Folcia – Partner PwC Italy, Financial Services; Nino Lo Bianco – presidente BIP; Claudio Giannotti, professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari, dipartimento Gepli, Università Lumsa. La seconda sessione, dalle 18.30 alle 19.30, nell’aula 1, sarà un'occasione di networking per gli studenti dove poter incontrare i professionisti relatori e i referenti HR di ogni singola azienda partecipante per acquisire informazioni direttamente da leader del settore, valutando potenziali percorsi di carriera. Tra i referenti HR vi saranno Edoardo Formia (Recruiter PwC Italy), Pietro Valdes (Associate Researcher Financial Services WeHunt) e Ilenya Tamburello (HR Senior Manager BIP).