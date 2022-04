Balestrate, lumini accesi davanti casa: intimidazione al giornalista Riccardo Vescovo

Lumini accesi davanti alla porta di casa del giornalista Riccardo Vescovo, a Balestrate. Il fatto, avvenuto nei giorni scorsi, è stato denunciato ai carabinieri. L'Ordine dei giornalisti Sicilia esprime solidarietà nei confronti del collega: "Ha subìto atteggiamenti che intendiamo stigmatizzare sia che si tratti della bravata di qualcuno, sia di forme anche vaghe di intimidazione nei confronti di un giornalista". Vescovo da anni racconta il suo Comune. Recentemente si è occupato del “lido della vergogna”, sequestrato due anni fa dopo una interdittiva antimafia e rimosso solo nei giorni scorsi.

"Come tanti giornalisti che vivono in provincia, Vescovo porta avanti la sua attività col piglio del cronista e - si legge nella nota dell'Ordine dei giornalisti - con norme deontologiche da rispettare. A qualcuno può anche non piacere, ma l’informazione libera è un diritto sancito dalla Costituzione, anche quando questa dà fastidio. A riguardo auspichiamo che la politica locale difenda tale attività piuttosto che esercitare opera di delegittimazione verso chi compie il proprio dovere, come purtroppo avviene ormai di frequente a tutti i livelli. Nel ribadire la solidarietà a Riccardo Vescovo, dunque, l’Ordine esprime ulteriormente la propria vicinanza a tutti i colleghi che con coraggio portano avanti la propria attività anche in provincia: nessun giornalista, finché esercita la propria professione, deve sentirsi isolato".