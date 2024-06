Il caso Luigi Spera, il vigile del fuoco in carcere: "Chiedeva pace, ora è imprigionato in una cella minuscola"

Era stato arrestato lo scorso marzo per il lancio di bottiglie molotov contro la sede della Leonardo spa in occasione di una manifestazione. Luigi Spera, vigile del fuoco di 42 anni, attivista del movimento Antudo che si trova recluso nel carcere di Alessandria, oggi ha ricevuto la visita del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Marco Grimaldi.

Spera, considerato esponente di spicco del gruppo indipendentista e accusato di aver provocato un incendio "mediante l’utilizzo di congegni incendiari" equiparati ad armi da guerra, è stato inchiodato dopo le indagini della Digos, avviate in seguito all’episodio risalente al 26 novembre 2022: in quella occasione un gruppo di attivisti composto da sette persone aveva lanciato delle bottiglie molotov dentro la sede di via Villagrazia della società attiva, tra l'altro, nei settori della difesa e della sicurezza, rischiando di danneggiare l’auto dell'istituto di vigilanza che si occupava della struttura in zona Guadagna. Le fiamme, hanno poi ricostruto dalla questura, "avevano inoltre lambito alcuni immobili e il vicino centro commerciale, con possibili gravi conseguenze, trattandosi di una zona molto popolosa, per l’incolumità della popolazione".

Marco Grimaldi, deputato Alleanza Verdi e sinistra, al termine della visita in carcere ha dichiarato: “A novembre il collettivo politico a cui appartiene Luigi Spera, militante per la pace, ha organizzato una protesta davanti alla sede della Leonardo S.p.A. a Palermo, un’azienda che con la partecipazione del governo italiano vende le armi che alimentano i conflitti in tutto il mondo, dall’Ucraina al Medio Oriente. Luigi – di fatto accusato per aver partecipato a quella manifestazione e senza aver danneggiato né persone né cose – è stato sottoposto, a misura cautelare in carcere e quindi portato dal Pagliarelli di Palermo alla casa di reclusione San Michele di Alessandria, nella sezione di alta sorveglianza riservata ai detenuti condannati per reati eversivi. In tanti e tante mi hanno chiesto di non lasciarlo solo, come non abbiamo lasciato sola Ilaria Salis. Anche per questo oggi mi sono recato al carcere di Alessandra, per fare visita a Luigi e verificare le condizioni di tutti i detenuti".

"Dopo tre ore di sopralluogo - dice Grimaldi - posso dirvi che la cosa più grave che ho riscontrato è la dimensione delle celle: inferiore ai 3 metri quadri, non idonea a ospitare due detenuti, come invece accade. Come in tante case di reclusione, mancano educatori, lavoro, attività sportive, culturali, educative, che rendano il percorso di rieducazione parte integrante della detenzione. Ho incontrato anche Luigi, sta bene ed è consapevole della tanta solidarietà che sta ricevendo. Invece di raccontarmi della sua esperienza, si è preoccupato dello stato della detenzione degli altri. Il suo sorriso e i profumi della sua cucina (stava preparando delle polpette alle melanzane) rendono ancora più assurdo il fatto che sia detenuto in mezzo a ergastolani che hanno fatto parte dell’eversione più di quarant’anni fa. Spero che queste misure cautelari finiscano presto e che Luigi, con la fedina penale pulita, possa tornare presto alla sua vita e a fare il vigile del fuoco".

Nei giorni scorsi, in una nota congiunta, Pierpaolo Montalto (segretario regionale Sinistra Italiana), Mauro Mangano (segretario regionale Europa Verde), Leoluca Orlando (capolista Alleanza Verdi Sinistra circoscrizione Isole), Marco Grimaldi (deputato Alleanza Verdi Sinistra) e Elisabetta Piccolotti (deputata Alleanza Verdi Sinistra) hanno espresso solidarietà al militante del collettivo Antudo.

Di seguito la nota: "Dalla parte della pace, dalla parte di Luigi! La solidarietà di Alleanza Verdi Sinistra a Luigi Spera. Attraverso immagini drammatiche abbiamo conosciuto l’orrore della persecuzione del popolo Kurdo, della guerra in Ucraina e del genocidio in Palestina; attraverso le immagini di Ilaria Salis con le catene ai polsi, ancora una volta, abbiamo visto quanto sia insopportabile e brutalmente ingiusta la negazione dei diritti e la privazione arbitraria della libertà umana. Le immagini di morte e distruzione stanno portando in piazza migliaia di persone in tutto il mondo e hanno spinto un gruppo di attiviste/i a protestare il 26 novembre del 2022 davanti alla sede di Palermo della Leonardo s.p.a. Un’azienda - quest’ultima – che, con la partecipazione del governo italiano, vende strumenti di morte e distruzione, le stesse armi che producono l’orrore che offende ogni giorno le nostre coscienze. Ora Luigi Spera, accusato di essere responsabile dei fatti verificatisi durante quella giornata di protesta, è stato privato della sua libertà ed è sottoposto a misura cautelare in carcere, in regime di alta sorveglianza. Date le immagini di Ilaria incatenata, oggi abbiamo ancora più ragioni per manifestare la nostra più assoluta solidarietà a un militante siciliano che lotta per la pace, per la fine dell’orrore".

"Non entriamo nel merito delle accuse - prosegue la nota - perché siamo certi che Luigi avrà la migliore difesa possibile e ci auguriamo per lui una giusta e imparziale sentenza, ma intanto non possiamo che manifestargli tutta la nostra vicinanza visto che si trova recluso nel carcere di alta sicurezza di Alessandria con l’accusa di aver partecipato ad una manifestazione che chiedeva semplicemente pace e giustizia. Luigi è un papà, un vigile del fuoco, non ha usato violenza contro nessuno e non ha procurato danni patrimoniali alla sua comunità. Al contrario, la guerra uccide donne, uomini, bambini e bambine e ci ruba le risorse preziose per difendere il nostro ambiente, la nostra salute, il nostro diritto ad un lavoro vero, la nostra libertà. Per queste ragioni sincere e chiare, per il nostro essere irrinunciabilmente pacifiste e pacifisti, per la nostra ferma volontà di non lasciare solo Luigi, così come non abbiamo lasciata sola Ilaria, dichiariamo di essere solidali con chi si batte per la pace e di essere invece avversari instancabili di chi uccide e di chi vende morte, di tutte le guerre di tutte le aziende che le finanziano".