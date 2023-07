Giorni di angoscia a Partanna: "Papà è scomparso da domenica mattina, aiutateci"

Sono giorni di angoscia per i familiari di Luigi Firenze. Da ormai tre giorni non si hanno più notizie dell'uomo, 81 anni, scomparso dalla sua abitazione di Partanna. Firenze - secondo una prima ricostruzione - domenica mattina si è allontanato da casa all'alba, intorno alle 5, per recarsi nella zona di Piano Margi, sopra Cinisi. I familiari - non vedendolo rientrare e avendo tentato inutilmente di contattarlo al cellulare - hanno presentato una denuncia alla polizia.

"Mio padre - racconta la figlia - è uscito da casa e poi è salito sulla sua Fiat Panda gialla targata DM615MW. Spero che qualcuno ci possa dare notizie. Eventualmente contattate questi numeri: 351.7631177 e 379.1220728. L’ultimo segnale del cellulare, arrivato lunedì sera, lo dava a Castellammare del Golfo. Per favore, aiutateci".

Intanto si intensificano a Cinisi, nella zona di Piano Margi le ricerche dell'anziano. In azione le squadre del Soccorso alpino e speleologico siciliano, sul posto con unità cinofile dell'associazione nazionale carabinieri. La Panda di Firenze è stata poi ritrovata abbandonata in un sentiero impervio, con il cellulare ancora acceso all'interno dell'abitacolo. Da qui l'avvio delle ricerche nella zona.

Stamattina la Prefettura, dopo una riunione con tutti gli enti interessati, trattandosi di un'area impervia, ha attivato anche il Soccorso alpino che ha affiancato carabinieri, vigili del fuoco, polizia municipale di Cinisi e forestale.