Palermo tra le capitali del gioco in Italia, ex ludopatico racconta la sua vita d'azzardo: "Stavo perdendo tutto"

Secondo gli ultimi dati diffusi da Youtrend la Sicilia è seconda solo alla Campania tra le regioni dove si scommette di più. Giovanni (nome di fantasia) ripercorre i suoi momenti più bui e come è riuscito a salvarsi a un passo dal baratro. Se si ha bisogno di aiuto in città c'è il Cedis, il centro per le dipendenze senza sostanze, e la Fondazione Antiusura