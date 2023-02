Luciano Marino (sindaco di Lercara Friddi) riconfermato nel consiglio regionale di Anci Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolta oggi l’assemblea congressuale di ANCISicilia, che ha eletto Presidente all’unanimità Paolo Amenta. Anche per questo quinquennio farò parte del Consiglio Regionale, sono stato eletto insieme ad altri 54 amministratori locali siciliani in questo importante organo, che ha come unico obiettivo quello di far emergere le reali esigenze dei Comuni. Quattro anni fa , quando sono entrato in Anci ero quasi spaesato, oggi ritrovo una comunità che è stata luogo di confronto e crescita, un posto in cui si sta bene. Continuerò a dare il mio contributo , nell’esclusivo interesse dei Comuni e dei cittadini. Abbiamo davanti le sfide del PNRR, della nuova programmazione europea, gli atavici problemi sui rifiuti e le infrastrutture soprattutto provare a far tornare ordinario ciò che realmente lo è. Grazie al prof. Orlando , a Mario Alvano , un grande in bocca al lupo Paolo e buon lavoro a tutti noi.