Lampioni danneggiati nel rogo di alcuni cassonetti: al buio una parte di Passo di Rigano

Si tratta, in particolare, di via Cartagine e di un tratto di via Zaire. Spenti oltre 19 punti luce. Gli operai di Amg Energia al lavoro già da martedì sera ma è necessario un massiccio intervento di ripristino

Rimane al buoi via Cartagine, nel quartiere Passo di Rigano. L'impianto di illuminazione della zona compresa fra via Castellana, via Zaire e via Leonardo da Vinci è rimasto danneggiato dopo un incendio appiccato a cassonetti e rifiuti.

Necessario un massiccio intervento, iniziato già nella serata di martedì, da parte degli operatori di Amg Energia. In un primo momento, infatti, era stato necessario disattivare, per i danni causati dalle fiamme, entrambi i circuiti che alimentano gli impianti di illuminazione della zona. L’intervento completato oggi ha permesso di circoscrivere il problema, con la disattivazione della porzione di impianto e dei dispositivi distrutti dall’incendio, che riguarda, in particolare, via Cartagine dove rimangono spenti 19 punti luce ed i primi pali di via Zaire ad angolo con via Cartagine.