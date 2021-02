Lsu Ata: "Finalmente stop alla precarietà"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Gli ex lsua ata,hanno firmato i contratti, utili alla trasformazione a tempo pieno dei contratti a tempo parziale del personale assunto ai sensi della procedura selettiva di cui all’art. 58, comma 5 ter del D.L. 21/06/2013 n. 69 (ex LSU pulizieri) in applicazione dell’art. 1, comma 964 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Gli AA.TT. possono procedere all’individuazione dei candidati ai quali i dirigenti scolastici delle sedi ove il personale in oggetto presta servizio potranno stipulare i contratti full time.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ha fornito l’elenco del personale immesso in ruolo a seguito di idoneità conseguita nella procedura selettiva di cui all’art. 58, comma 5 ter del D.L. 21/06/2013 n. 691, attualmente in servizio e candidato alla trasformazione dei contratti a tempo pieno così come previsto dall’art. 1, comma 964 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Detto personale, con l’articolo 230, comma 2-ter, del decreto legge n. 34 del 2020, aveva già usufruito di una integrazione contrattuale a tempo determinato, infatti il contratto aggiuntivo di 18 ore previsto dalla norma citata ha avuto validità sino al 31 dicembre 2020.

La trasformazione dei contratti opera con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 2021 ed economica dalla sottoscrizione del contratto a tempo pieno e che può avvenire esclusivamente sui posti delle II.SS. Al fine di velocizzare la sottoscrizione presso i vari Istituti scolastici della Sicilia,I responsabili dell’Ufficio Scolastico Regionale, con il Direttore Generale Dott.Stefano Suraniti in testa, il Dott. Marco Anello,del Miur Palermo, il Dott. Tommaso Camilleri dell’Ufficio 4 Direzione Sicilia,ed il Prof. Maurizio Randazzo responsabile dell’area 7, hanno comunicato con solerzia a tutte le Scuole, gli elenchi degli aventi diritto.

Sgb Scuola Sicilia Aldo Mucci