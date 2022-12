Il Lotto premia la Sicilia: quasi 125 mila euro a Cefalù per la vincita più alta dell'anno

Il Lotto premia la Sicilia con vincite per oltre 169mila euro: come riporta Agipronews, la più alta è stata centrata a Cefalù dove un fortunato giocatore ha conquistato 124.750 euro.

Si festeggia anche a Ravanusa, in provincia di Agrigento, con un terno secco da 45mila euro (10-18-72 sulla ruota di Palermo). L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 992 milioni da inizio anno.