Lotto, a Palermo tris da oltre 30 mila euro

Il 10eLotto sorride alla Sicilia e con precisione a Palermo, dove sono state centrate tre vincite un totale di oltre 30 mila euro. Nella serata di venerdì 19 gennaio, come riporta Agipronews, tre ambi e un terno hanno portato una vincita di 12.500 euro e un’altra di 8.625, a cui si aggiunge il terno da 9 mila euro di sabato 20 gennaio. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 81 milioni di euro da inizio anno.