Lotto vaccino Astrazeneca sospeso, Razza: "In Sicilia usate oltre 18 mila dosi"

In Sicilia sono state distribuite 20.500 dosi del vaccino Astrazeneca appartenenti al lotto ABV2856, la cui somministrazione è stata sospesa dall'Aifa a seguito delle complicazioni in alcuni pazienti e delle morti sospette avvenute nell'Isola. Di queste, ne sono già state inoculate oltre 18 mila mentre la somministrazione di quelle rimanenti è stata sospesa. Il dato è stato reso noto dall'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, nel corso di una conferenza stampa.

Lo stesso Razza ha confermato che del lotto sospeso sono state somministrate "1.257 dosi in provincia di Agrigento, 932 in provincia di Caltanissetta, 3.533 in provincia di Catania, 1.038 in provincia di Enna, 2.849 in provincia di Messina, 3.497 in provincia di Palermo, 1.457 in provincia di Ragusa, 1.097 in provincia di Siracusa, 2.516 in provincia di Trapani. I lotti sospesi riguardano 225 dosi in provincia di Agrigento, 68 in provincia di Caltanissetta, 467 in provincia di Catania, nessuna a Enna e Trapani, 151 in provincia di Messina, 503 in provincia di Palermo, 43 in provincia di Ragusa, 903 in provincia di Siracusa, nessuna a Enna e Trapani e provincia".

Nell'Isola è ancora in corso la vaccinazione con Astrazeneca per personale scolastico e forze dell'ordine; proprio oggi si è aperta la campagna vaccinale per le persone tra 70 e 79 anni con lo stesso farmaco (una circolare ministeriale sconsiglia la vaccinazione con Astrazeneca per i soggetti "a rischio").

La notizia del ritiro del lotto di vaccini alimenta adesso dubbi e paure da parte di molti, ma l'esponente del governo regionale invita alla calma. "I cittadini siciliani hanno vissuto la prima fase della vaccinazione con il sentimento della speranza - dice - che ancora oggi deve permanere. Abbiamo il dovere di non creare un momento di preoccupazione e di determinare, il più possibile, un momento di chiarezza".

Chiarezza che Razza chiede, prima di tutto, ad Aifa ed Ema. "Il nostro auspicio anche per evitare che la campagna di vaccinazione possa avere un contraccolpo - sottolinea - è che da parte dell'Aifa e dell'Ema vi siano al più presto delle parole ancora più chiare, perché abbiamo bisogno di infondere il massimo della sicurezza".

I controlli per i vaccinati con il lotto Astrazeneca ritirato dall'Aifa

Il lotto ABV2856 non è stato distribuito solo in Sicilia, ma in almeno un'altra regione: il Molise. "Ci risulta - chiarisce Razza - che la distribuzione potrebbe avere coinvolto altre regioni. Una quota di vaccino dello stesso lotto è stata sequestrata anche a Modena e consegnata ai carabinieri del Nas".