Lotteria degli scontrini: vinti 100 mila euro in un Conad della zona corso Calatafimi

Lotteria degli scontrini, vinti 100 mila euro nel supermercato Conad di Elio Mannino in via Sunseri, una traversa di corso Calatafimi. Baciato dalla fortuna un giovane uomo. L’identità del vincitore resta top secret, ma si sa che è un palermitano. La Lotteria degli Scontrini premia quindi nuovamente Palermo che si è vista assegnare uno dei premi nazionali che vengono estratti mensilmente e ha riguardato il codice lotteria abbinato ad uno scontrino di acquisto di generi alimentari.

"Per questo colpo di fortuna possiamo gioire anche noi in quanto dovremmo incassare una somma di euro 25 mila euro - dice a PalermoToday Luisa Mazzola, la titolare del supermercato che gestisce anche i locali La Tramontina -. Come nella nostra filosofia ogni nostro traguardo con tutti i nostri ragazzi che per noi sono la nostra famiglia. Abbiamo deciso di erogare un regalo di 100 euro per ogni nostro dipendente nel momento in cui incasseremo questa somma: siamo sicuri che anche un piccolo gesto come questo sarà apprezzato da loro e serva sempre a far capire la nostra filosofia".